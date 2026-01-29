Рандал Коло Муани отново в полезрението на Ювентус: Възможно ли е сензационно завръщане в Торино?

Престижното издание „La Gazzetta dello Sport“ разкри, че Рандал Коло Муани може да облече отново екипа на Ювентус още през зимата. Френският национал, който впечатли с изявите си в Торино през втората половина на миналия сезон, е готов да се завърне при „бианконерите“ по време на януарския трансферен прозорец.

Нападателят, който е на 27 години и носи фланелката на „петлите“, остави ярка следа в редиците на „Старата госпожа“. В рамките на само 20 срещи във всички турнири, Коло Муани реализира 10 попадения и асистира за още 3 гола, превръщайки се в един от ключовите играчи на тима.

Въпреки отличното си представяне, Ювентус и Пари Сен Жермен не успяха да постигнат споразумение за постоянен трансфер, което доведе до раздяла между двете страни. След края на наема си в Торино, ПСЖ – клубът, който държи правата на талантливия французин – реши да го преотстъпи на английския Тотнъм.

В момента Коло Муани защитава цветовете на лондонския гранд, но според последните информации, той не изключва възможността отново да заиграе в Серия А.