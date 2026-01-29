Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рандал Коло Муани отново в полезрението на Ювентус: Възможно ли е сензационно завръщане в Торино?

29 Януари, 2026 16:25 447 0

Рандал Коло Муани отново в полезрението на Ювентус: Възможно ли е сензационно завръщане в Торино? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Престижното издание „La Gazzetta dello Sport“ разкри, че Рандал Коло Муани може да облече отново екипа на Ювентус още през зимата. Френският национал, който впечатли с изявите си в Торино през втората половина на миналия сезон, е готов да се завърне при „бианконерите“ по време на януарския трансферен прозорец.

Нападателят, който е на 27 години и носи фланелката на „петлите“, остави ярка следа в редиците на „Старата госпожа“. В рамките на само 20 срещи във всички турнири, Коло Муани реализира 10 попадения и асистира за още 3 гола, превръщайки се в един от ключовите играчи на тима.

Въпреки отличното си представяне, Ювентус и Пари Сен Жермен не успяха да постигнат споразумение за постоянен трансфер, което доведе до раздяла между двете страни. След края на наема си в Торино, ПСЖ – клубът, който държи правата на талантливия французин – реши да го преотстъпи на английския Тотнъм.

В момента Коло Муани защитава цветовете на лондонския гранд, но според последните информации, той не изключва възможността отново да заиграе в Серия А.


