Пари Сен Жермен брои 8 милиона евро за млада звезда на Барселона

Парижкият гранд Пари Сен Жермен е напът да привлече един от най-обещаващите таланти на Барселона – 18-годишния халф Дро Фернандес. Според авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, френският клуб ще заплати впечатляващите 8 милиона евро за правата на младия испанец.

Днес Фернандес трябва да премине задължителните медицински тестове, които ще отворят вратата към новото му предизвикателство в Лига 1.

Любопитен детайл е, че в договора на футболиста с каталунците е била заложена клауза за освобождаване на стойност 6 милиона евро. Въпреки това, ръководството на ПСЖ е решило да надхвърли тази сума и да предложи 8 милиона евро – ход, който демонстрира уважение и желание за запазване на добрите отношения между двата европейски колоса.