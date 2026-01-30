ПСЖ остава без ключовия си нападател Хвича Кварацхелия до февруари

Лоши новини застигнаха Пари Сен Жермен, след като стана ясно, че звездният нападател Хвича Кварацхелия ще бъде извън терена поне до средата на февруари. Това съобщава авторитетното френско издание Le Parisien, позовавайки се на източници от клуба.

Инцидентът се случи по време на драматичния сблъсък между ПСЖ и Нюкасъл, завършил 1:1 на „Парк де Пренс“ в последния кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Грузинският национал напусна преждевременно играта още в 22-ата минута, след като получи болезнена травма и бе изведен от терена с помощта на медицинския екип.

Първоначалните опасения за сериозна контузия и евентуална фрактура на глезена не се потвърдиха след обстойните медицински прегледи. Въпреки това, Кварацхелия ще трябва да се възстановява и ще пропусне поне четири срещи от Лига 1. Все още не е ясно дали ще бъде на разположение за решаващите плейофи в Шампионската лига, което поставя под въпрос участието му в най-важните мачове на сезона.