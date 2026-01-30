Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ остава без ключовия си нападател Хвича Кварацхелия до февруари

ПСЖ остава без ключовия си нападател Хвича Кварацхелия до февруари

30 Януари, 2026 07:04 390 0

  • пари сен жермен-
  • хвича кварацхелия-
  • февруари-
  • псж -
  • нюкасъл

Първоначалните опасения за фрактура на глезена не се потвърдиха

ПСЖ остава без ключовия си нападател Хвича Кварацхелия до февруари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лоши новини застигнаха Пари Сен Жермен, след като стана ясно, че звездният нападател Хвича Кварацхелия ще бъде извън терена поне до средата на февруари. Това съобщава авторитетното френско издание Le Parisien, позовавайки се на източници от клуба.

Инцидентът се случи по време на драматичния сблъсък между ПСЖ и Нюкасъл, завършил 1:1 на „Парк де Пренс“ в последния кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Грузинският национал напусна преждевременно играта още в 22-ата минута, след като получи болезнена травма и бе изведен от терена с помощта на медицинския екип.

Първоначалните опасения за сериозна контузия и евентуална фрактура на глезена не се потвърдиха след обстойните медицински прегледи. Въпреки това, Кварацхелия ще трябва да се възстановява и ще пропусне поне четири срещи от Лига 1. Все още не е ясно дали ще бъде на разположение за решаващите плейофи в Шампионската лига, което поставя под въпрос участието му в най-важните мачове на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ