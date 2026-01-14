РБ Лайпциг с първи трансфер за 2026-a

РБ Лайпциг завърши първия си зимен трансфер през януарския прозорец, като подписа договор с тийнейджъра Сулеман Сани, обявиха от клуба, цитиран от ДПА. 19-годишният нигериец подписа контракт до 2031-а, като бе привлечен от словашкия Тренчин, където имаше договор до края на сезона. Трансферът се оценява на 5 милиона евро.

Сани е бил следен и от други германски клубове, след които Байер Леверкузен и Айнтрахт Франкфурт. Той е вкарал три гола и има две асистенции за Тренчин през сезона, но има и два червени картона.

"Той има вълнуващ профил и всичките нужни качества, като трябва да направи следващата стъпка в развитието си в РБ Лайпциг. Привличането на Сулеман е с мисъл за лятото. Той ни дава дълбочина и гъвкавост. Ние ще му предоставим нужното време в Бундеслигата и нямаме търпение да работим заедно", каза спортният мениджър директор на клуба Марсел Шафер.