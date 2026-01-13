Килиан Мбапе с трогателни думи към Чаби Алонсо след раздялата с Реал Мадрид

Вълна от реакции заля социалните мрежи, след като стана ясно, че Чаби Алонсо напуска Реал Мадрид. Сред първите, които изразиха признателността си към испанския специалист, бе френският ас Килиан Мбапе. Той не скри възхищението си от работата с Алонсо и отправи сърдечно послание към него в личния си профил в Instagram.

"Въпреки че времето ни заедно бе кратко, за мен беше истинска чест да се уча от теб и да играя под твоето ръководство. Благодаря ти за доверието и подкрепата още от първия ден. Ще те помня като треньор с изключителна визия и дълбоко разбиране за играта. Пожелавам ти успех във всички бъдещи начинания!", написа Мбапе.

Освен него, още редица футболисти на Реал Мадрид не пропуснаха да изразят уважението си към Чаби Алонсо. Сред тях се открояват имената на Арда Гюлер, Дийн Хаусен, Орелиен Чуамени, Дани Себайос, Раул Асенсио, Родриго, Федерико Валверде, Тибо Куртоа, Алваро Карерас и Антонио Рюдигер. Всички те споделиха топли думи и благодарности към напускащия треньор.

Любопитно е, че звездите Джуд Белингам и Винисиус Жуниор все още не са коментирали раздялата с Алонсо в публичното пространство. Мълчанието им не остана незабелязано от феновете, които с нетърпение очакват реакцията на двамата ключови играчи.