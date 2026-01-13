Новини
Килиан Мбапе с трогателни думи към Чаби Алонсо след раздялата с Реал Мадрид

13 Януари, 2026 08:49 599 2

Ситуацията около напускането на треньора продължава да бъде сред най-обсъжданите теми в испанския футбол

Килиан Мбапе с трогателни думи към Чаби Алонсо след раздялата с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от реакции заля социалните мрежи, след като стана ясно, че Чаби Алонсо напуска Реал Мадрид. Сред първите, които изразиха признателността си към испанския специалист, бе френският ас Килиан Мбапе. Той не скри възхищението си от работата с Алонсо и отправи сърдечно послание към него в личния си профил в Instagram.

"Въпреки че времето ни заедно бе кратко, за мен беше истинска чест да се уча от теб и да играя под твоето ръководство. Благодаря ти за доверието и подкрепата още от първия ден. Ще те помня като треньор с изключителна визия и дълбоко разбиране за играта. Пожелавам ти успех във всички бъдещи начинания!", написа Мбапе.

Освен него, още редица футболисти на Реал Мадрид не пропуснаха да изразят уважението си към Чаби Алонсо. Сред тях се открояват имената на Арда Гюлер, Дийн Хаусен, Орелиен Чуамени, Дани Себайос, Раул Асенсио, Родриго, Федерико Валверде, Тибо Куртоа, Алваро Карерас и Антонио Рюдигер. Всички те споделиха топли думи и благодарности към напускащия треньор.

Любопитно е, че звездите Джуд Белингам и Винисиус Жуниор все още не са коментирали раздялата с Алонсо в публичното пространство. Мълчанието им не остана незабелязано от феновете, които с нетърпение очакват реакцията на двамата ключови играчи.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чемшир

    0 0 Отговор
    Вини и Джуд хич не се разбираха с Шаби

    09:03 13.01.2026

  • 2 Флорентино Перез

    0 0 Отговор
    Тия двамата подстрекатели на всичко това, които бяха тарторите и антишаби трябва веднага да ги постави новия треньор на място, защото ще продължават да разединяват отбора.

    09:06 13.01.2026

