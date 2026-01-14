Новини
Армстронг Око-Флекс се появи с екип на Левски

14 Януари, 2026 20:05 416 3

  • сага-
  • армстронг око-флекс-
  • нова фаза-
  • социалните мрежи -
  • снимка -
  • левски-
  • ботев пловдив

Футболистът преминава медицински прегледи

Армстронг Око-Флекс се появи с екип на Левски - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сагата около бъдещето на Армстронг Око-Флекс навлиза в нова фаза. В социалните мрежи се появи снимка на футболиста, който е с екип на Левски.

Талантливият ирландски нападател на Ботев Пловдив преминава обстойни медицински прегледи в престижна спортна клиника в столицата, като се очаква се в следващите часове трансферът му в Левски да бъде официално финализиран, с което „сините“ ще подсилят атаката си с още един класен футболист.

Според източници, близки до преговорите, Левски е активирал откупната клауза, заложена в договора на 23-годишния играч с Ботев Пловдив. Така столичният гранд се пребори за подписа на Око-Флекс, въпреки сериозната конкуренция и интереса към него. Финансовите параметри на сделката също вече са ясни. Левски ще осигури на офанзивния футболист годишно възнаграждение от 220 000 евро, което се равнява на 15 000 евро месечно плюс допълнителен бонус от 40 000 евро, за да бъде постигната договорената сума. Договорът между двете страни ще бъде със срок от три години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно е

    4 2 Отговор
    Крадци и измамници са левскарите

    Коментиран от #2

    20:08 14.01.2026

  • 2 Мимч

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно е":

    Защо,който плаща той поръчва музиката,нали така..

    20:10 14.01.2026

  • 3 Роко

    0 0 Отговор
    Рязал е яко с флеск

    20:14 14.01.2026

