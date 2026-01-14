Армстронг Око-Флекс се появи с екип на Левски

Сагата около бъдещето на Армстронг Око-Флекс навлиза в нова фаза. В социалните мрежи се появи снимка на футболиста, който е с екип на Левски.

Талантливият ирландски нападател на Ботев Пловдив преминава обстойни медицински прегледи в престижна спортна клиника в столицата, като се очаква се в следващите часове трансферът му в Левски да бъде официално финализиран, с което „сините“ ще подсилят атаката си с още един класен футболист.

Според източници, близки до преговорите, Левски е активирал откупната клауза, заложена в договора на 23-годишния играч с Ботев Пловдив. Така столичният гранд се пребори за подписа на Око-Флекс, въпреки сериозната конкуренция и интереса към него. Финансовите параметри на сделката също вече са ясни. Левски ще осигури на офанзивния футболист годишно възнаграждение от 220 000 евро, което се равнява на 15 000 евро месечно плюс допълнителен бонус от 40 000 евро, за да бъде постигната договорената сума. Договорът между двете страни ще бъде със срок от три години.