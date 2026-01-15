Новини
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

15 Януари, 2026 07:30 915 9

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • футбол-
  • армстронг око-флекс-
  • левски

Ръководителят на процесите най-стария български клуб определено не се изказа ласкаво за казуса

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, излезе с публикация след трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски.

Ръководителят на процесите най-стария български клуб определено не се изказа ласкаво за казуса.

Той припомни някои факти около футболиста и двата клуба, които могат да доведат до финансови и други санкции.

Ето и какво написа в профила си във Facebook Филипов:

Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.

При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.

Това поведение ме изненадва.

Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.

Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:

неправомерно използван футболист;

възможно отнемане на точки;

ревизия на резултати;

и сериозен удар върху доверието в българския футбол.

Задавам си напълно логичния въпрос:

осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?

Ботев не търси конфликти.

Ботев търси спазване на договори и правила.

Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.

Но този казус вече не е само „Ботев срещу Левски“.

Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.

И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    5 9 Отговор
    Фалшив отбор с фалшив лиценз- отбора на всички власти

    07:43 15.01.2026

  • 3 Мъни

    6 9 Отговор
    Отбор с милиони борчове в продължение на години прави трансфери, прикриван пред ФИФА и УЕФА от корумпираното БФС. Типичен пример как правилата не важат за всички.

    Коментиран от #5

    07:51 15.01.2026

  • 4 кУмУнист

    9 2 Отговор
    Бако отомото си има откупна клауза с която сте се съгласили в договора му. Левски я плаща и чао, нито са длъжни да разговарят с вас, нито нищо и го знае много добре, но нали вечно мрънка тоя.

    08:11 15.01.2026

  • 5 Аз съм от ссср

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъни":

    Отбора със много бордове и със връзки във власта е ЦСКА,всички видяхме как за да не отиде във В група направиха врътки,другите отбори на власта Ботев Пловдив,та на този отбор държавата му прави стадион,собственикът на Ботев обира всички държавни поръчки за строителство но магистрали и държавни сгради,Локо Пловдив също държавата му строй стадион.

    08:13 15.01.2026

  • 6 Да Филипов

    3 5 Отговор
    Танас дейатва по метода шиш и тууулупа. За тях закони няма. Всичко трябва да е тяхно. Но малко им остана да дерибействат. Едните без програма сиктира без казино. ЗАПЛАТКАТА ЩЕ СПРЕ.

    Коментиран от #8

    08:16 15.01.2026

  • 7 Факт

    5 1 Отговор
    Тоя какво реве, сам си е виновен като е направил кофти договор с такава ниска откупна цена.
    . Левски прави превод изпреварващо с няколко дни преди началото на трансферния прозорец защото явно някой друг клуб се е готвил да ги прецака.

    08:22 15.01.2026

  • 8 Левски 1914

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да Филипов":

    Не ти ли омръзна всеки ден и всеки час да пишеш против Наско Сираков?

    08:39 15.01.2026

  • 9 Някой

    3 1 Отговор
    Футболистите роби ли са?
    Робовладелеца Илиян Филипов ли решава вместо Армстронг Око-Флекс?

    08:42 15.01.2026

