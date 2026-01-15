Финансовият благодетел на Ботев Пловдив с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, излезе с публикация след трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски.
Ръководителят на процесите най-стария български клуб определено не се изказа ласкаво за казуса.
Той припомни някои факти около футболиста и двата клуба, които могат да доведат до финансови и други санкции.
Ето и какво написа в профила си във Facebook Филипов:
Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.
При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.
Това поведение ме изненадва.
Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.
Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:
неправомерно използван футболист;
възможно отнемане на точки;
ревизия на резултати;
и сериозен удар върху доверието в българския футбол.
Задавам си напълно логичния въпрос:
осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?
Ботев не търси конфликти.
Ботев търси спазване на договори и правила.
Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.
Но този казус вече не е само „Ботев срещу Левски“.
Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.
И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.
2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
07:43 15.01.2026
3 Мъни
Коментиран от #5
07:51 15.01.2026
4 кУмУнист
08:11 15.01.2026
5 Аз съм от ссср
До коментар #3 от "Мъни":Отбора със много бордове и със връзки във власта е ЦСКА,всички видяхме как за да не отиде във В група направиха врътки,другите отбори на власта Ботев Пловдив,та на този отбор държавата му прави стадион,собственикът на Ботев обира всички държавни поръчки за строителство но магистрали и държавни сгради,Локо Пловдив също държавата му строй стадион.
08:13 15.01.2026
6 Да Филипов
Коментиран от #8
08:16 15.01.2026
7 Факт
. Левски прави превод изпреварващо с няколко дни преди началото на трансферния прозорец защото явно някой друг клуб се е готвил да ги прецака.
08:22 15.01.2026
8 Левски 1914
До коментар #6 от "Да Филипов":Не ти ли омръзна всеки ден и всеки час да пишеш против Наско Сираков?
08:39 15.01.2026
9 Някой
Робовладелеца Илиян Филипов ли решава вместо Армстронг Око-Флекс?
08:42 15.01.2026