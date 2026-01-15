Левски води преговори за привличането на нападател от efbet Лига

Левски води преговори за привличането на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа, пишат колегите от Gong.bg. "Сините" искат да вземат 26-годишния колумбиец за заместник на Борислав Рупанов.

Разговорите са в напреднал стадий, като се очаква развитие в следващите дни.

Ако сделката се осъществи, Переа ще бъде второто ново попълнение на "сините" след Армстронг Око-Флекс, който идва от градския съперник на Локомотив - Ботев.

Хуан Переа е част от Локомотив Пловдив от началото на 2024 година. През този сезон той има 17 мача и 4 гола в efbet Лига.

Ако трансферът се осъществи, това ще е поредният футболист от българското първенство, който подсилва Левски през последната година. В началото на 2025 на "Герена" пристигнаха Оливер Камдем, Светослав Вуцов и Карл Фабиен. През лятото бяха привлечени Радослав Кирилов, Мазир Сула и Мартин Луков. Сега беше финализирано и преминаването на Армстронг Око-Флекс.