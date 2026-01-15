Новини
Левски води преговори за привличането на нападател от efbet Лига

15 Януари, 2026 06:50 1 113 4

  • локомотив пловдив-
  • хуан переа-
  • футбол-
  • левски-
  • селекция

Разговорите са в напреднал стадий, като се очаква развитие в следващите дни

Левски води преговори за привличането на нападател от efbet Лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски води преговори за привличането на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа, пишат колегите от Gong.bg. "Сините" искат да вземат 26-годишния колумбиец за заместник на Борислав Рупанов.

Разговорите са в напреднал стадий, като се очаква развитие в следващите дни.

Ако сделката се осъществи, Переа ще бъде второто ново попълнение на "сините" след Армстронг Око-Флекс, който идва от градския съперник на Локомотив - Ботев.

Хуан Переа е част от Локомотив Пловдив от началото на 2024 година. През този сезон той има 17 мача и 4 гола в efbet Лига.

Ако трансферът се осъществи, това ще е поредният футболист от българското първенство, който подсилва Левски през последната година. В началото на 2025 на "Герена" пристигнаха Оливер Камдем, Светослав Вуцов и Карл Фабиен. През лятото бяха привлечени Радослав Кирилов, Мазир Сула и Мартин Луков. Сега беше финализирано и преминаването на Армстронг Око-Флекс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левскар

    4 0 Отговор
    Переа е класа дано го вземем но сьс Крушарски може да се разговаря за разлика от жьлтурите.

    06:56 15.01.2026

  • 2 Пълен смях

    2 1 Отговор
    ПРЕГОВОРИ?!?!! 🤣😁🤣😁🤣😁🤣ТА КРУШАТА Е ГОВЯЖДА ПОДЛОГА . КАКВОТО МУ КАЖАТ ТОВА ЩЕ СТАВА .

    07:36 15.01.2026

  • 3 Чорбето обра

    0 1 Отговор
    Играчите на света за милиони евра танаску се пазари за дребни пари. И то уж в България но пак чужди. БЪЛГАРИ В КЛУБА С НАЙ БЪЛГАРСКОТО ИМЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ОТИДАТ.

    Коментиран от #4

    08:20 15.01.2026

  • 4 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чорбето обра":

    МЕНТЕТО обра играчите на света , но ги млатят като тъпан на сватба, а ЛЕВСКИ е на първо място, раийш!

    08:42 15.01.2026

