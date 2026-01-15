Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Моуриньо катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

15 Януари, 2026 06:40 385 0

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • порто-
  • бенфика

Това е второ поредно огромно разочарование за "орлите" в рамките на последния месец, след като те отпаднаха и 1/2-финалите от турнира за Купата на Лигата

Моуриньо катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Порто победи Бенфика с минималното 1:0 и се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Португалия.

Това е второ поредно огромно разочарование за "орлите" в рамките на последния месец, след като те отпаднаха и 1/2-финалите от турнира за Купата на Лигата.

Това бе и второ завръщане на Жозе Моуриньо на "До Драгао", като неговият Бенфика не само че загуби този път, но и отново не стигна до гол.

Иначе единственият гол в мача отбеляза Ян Беднарек в 15-ата минута на двубоя след асистенция на Габриел Вейга.

Порто спечели Купата на Португалия четири пъти през последните шест години, а Бенфика не е вдигал трофея от 2017 г., като ще трябва да почака поне още един сезон. Актуалният носител на трофея Спортинг (Лисабон) тепърва ще изиграе своя 1/4-финал, като той предстои на 3-и февруари срещу един от най-слабите обтор в Португалия този сезон - АФС.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ