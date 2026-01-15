Новини
Треньорът на Реал Мадрид: Провалите са част от пътя към успеха

15 Януари, 2026 08:59 653 1

  • алваро арбелоа-
  • реал мадрид-
  • купата на краля-
  • абасете-
  • футбол

Видях играчи, които бяха решени да победят

Треньорът на Реал Мадрид: Провалите са част от пътя към успеха - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алваро Арбелоа говори след отпадането на неговия Реал Мадрид от турнира за Купата на Краля след поражението с 2:3 от тима на Абасете. Това бе и дебютен мач новия наставник на тима, който застана на чело на “белия балет” в понеделник непосредствено след уволнението на Шаби Алонсо.

“Видях играчи, които бяха решени да победят. Нямам за какво да ги упреквам. Начинът, по който ме приеха вчера, отношението им... Всички знаем какви изисквания ни поставя тази емблема. Ние, заедно с феновете, ще си легнем с чувство на болка. Утре трябва да станем и да се захванем за работа”, започна Арбелоа.

По време на пресконференцията след мача треньорът бе запитан дали усеща загубата като провал.

“Вече казах вчера, че не се страхувам от провал. И разбирам онези, които искат да нарекат това поражение провал. Провалите са част от пътя към успеха. Те ще ми помогнат да стана по-добър. Те ще помогнат на всички нас да станем по-добри. Претърпял съм много неуспехи в живота си и е имало по-болезнени напускания от това. Ще се подготвим за следващия мач с максимална отдаденост”, отговори Арбелоа.

След това наставникът говори и за представянето на един от най-дискусионните играчи на “кралете” Винисиус Жуниор.

“Положителното е, че той искаше да бъде на терена и да изиграе целия мач след огромните усилия, които положи миналата седмица. Той беше готов да помогне на отбора, да поеме всичко върху себе си, да тича навсякъде и да не се крие. Ето какъв трябва да бъде Вини – някой, който не се страхува, който поема отговорност и не губи самообладание. Ще има своите светли и тъмни дни, но виждам, че е отдаден на работата си и че е капитан. Убеден съм, че той ще ни даде страхотни вечери и се нуждаем от най-добрата му версия, ако Реал Мадрид иска да печели трофеи”, каза Алваро Арбелоа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 ДА СЛОЖИШ ЗА ТРЕНЬОР

    1 0 Отговор
    ТАКАВА БАЛАЛЙКА КАТО АРБЕЛОА ПОКАЗВА,ЧЕ НЕЩАТА СА МНОГО ЗЛЕ. ПРЕЗИДЕНТА ПЕРЕЗ МОЖЕ БИ ОТ ВЪЗРАСТТА ЗАПОЧВА ДА СТАВА НЕАДЕКВАТЕН В РЕШНИЯТА СИ.

    09:43 15.01.2026

