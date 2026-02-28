Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ужасни новини за един от най-обещаващите млади таланти на Аржентина

Ужасни новини за един от най-обещаващите млади таланти на Аржентина

28 Февруари, 2026 12:57 553 0

  • валентин карбони-
  • аржентина-
  • футбол-
  • контузия-
  • расинг-
  • интер милано-
  • световно първенство 2026-
  • травма-
  • национален отбор-
  • спортни новини

Валентин Карбони с нова много тежка контузия

Ужасни новини за един от най-обещаващите млади таланти на Аржентина - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинският футбол бе разтърсен от неприятна новина – Валентин Карбони, считан за един от най-обещаващите млади таланти на страната, преживя нова сериозна травма. По време на тренировка с настоящия си клуб Расинг, 20-годишният атакуващ полузащитник скъса предна кръстна връзка на дясното коляно – ужасяваща диагноза, която ще го извади от игра за минимум осем месеца.

Това не е първият подобен кошмар за Карбони. Само преди две години той претърпя идентична контузия, но тогава пострада левият му крак. Съдбата явно не е благосклонна към младия аржентинец, който само преди месец пристигна в Расинг под наем от Интер Милано с надеждата да натрупа ценен опит и да се пребори за място в националния отбор за Мондиал 2026.

За съжаление, мечтата му за участие на Световното първенство се изпарява, тъй като възстановяването ще продължи почти до средата на следващата година.


Очаква се договорът му с Расинг, който бе сключен до края на 2026 г., да бъде прекратен преждевременно, за да може Карбони да се върне в Интер и да започне рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на италианския гранд.

Това е поредният неуспешен етап в кариерата на младия футболист. През 2024 г. Карбони получи травма по време на лагер с националния отбор на Аржентина, докато бе преотстъпен на Олимпик Марсилия. Тогавашният му наем бе прекратен по-рано от планираното, а след дълго възстановяване Интер го изпрати в Дженоа, където обаче рядко получаваше шанс за изява. Последната му спирка – Расинг, също не донесе очаквания пробив: в първите си седем мача Карбони не успя да впечатли треньорския щаб и загуби титулярното си място още след третия двубой, а в последните две срещи дори не се появи на терена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове