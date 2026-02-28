Ужасни новини за един от най-обещаващите млади таланти на Аржентина

Аржентинският футбол бе разтърсен от неприятна новина – Валентин Карбони, считан за един от най-обещаващите млади таланти на страната, преживя нова сериозна травма. По време на тренировка с настоящия си клуб Расинг, 20-годишният атакуващ полузащитник скъса предна кръстна връзка на дясното коляно – ужасяваща диагноза, която ще го извади от игра за минимум осем месеца.

Това не е първият подобен кошмар за Карбони. Само преди две години той претърпя идентична контузия, но тогава пострада левият му крак. Съдбата явно не е благосклонна към младия аржентинец, който само преди месец пристигна в Расинг под наем от Интер Милано с надеждата да натрупа ценен опит и да се пребори за място в националния отбор за Мондиал 2026.

За съжаление, мечтата му за участие на Световното първенство се изпарява, тъй като възстановяването ще продължи почти до средата на следващата година.

Очаква се договорът му с Расинг, който бе сключен до края на 2026 г., да бъде прекратен преждевременно, за да може Карбони да се върне в Интер и да започне рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на италианския гранд.

Това е поредният неуспешен етап в кариерата на младия футболист. През 2024 г. Карбони получи травма по време на лагер с националния отбор на Аржентина, докато бе преотстъпен на Олимпик Марсилия. Тогавашният му наем бе прекратен по-рано от планираното, а след дълго възстановяване Интер го изпрати в Дженоа, където обаче рядко получаваше шанс за изява. Последната му спирка – Расинг, също не донесе очаквания пробив: в първите си седем мача Карбони не успя да впечатли треньорския щаб и загуби титулярното си място още след третия двубой, а в последните две срещи дори не се появи на терена.