Любо Пенев се връща в България, нещата са добре, но възниква важен въпрос

Любо Пенев се връща в България, нещата са добре, но възниква важен въпрос

15 Януари, 2026 10:59 2 023 7

  • любо пенев-
  • футбол-
  • българия-
  • болница

Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно

Любо Пенев се връща в България, нещата са добре, но възниква важен въпрос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му, съобщава БЛИЦ. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в известния немски град. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в Дрезден вече месеци наред.

"Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни - да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен самолет, тъй като е пълен абсурд той да пътува с редовните авиолинии. Разбрахме, че се търсят варианти - дали ЦСКА, дали държавата да помогнат с транспортирането", заявиха пред колегите от БЛИЦ източници, близки до 59-годишния легендарен българин.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кккккккк

    25 3 Отговор
    А на Гошо от Казанлък със същото заболяване и лечение кой ще му помогне???????

    11:03 15.01.2026

  • 2 то дрезден е далеко

    3 0 Отговор
    но му е донесъл здраве . а транспорт е съвсем друго нещо . софия-дрезден-софия . би следвало да е скъп . може с прекачване . ако лежи ще е трудно . влак , рейс, хеликоптер, кола . искат самолет . те германците нямат много частни самолети . нито бекенбауер имаше . да се обади на някой треньор или футболист .

    Коментиран от #4

    11:14 15.01.2026

  • 3 Спартаните за какво са

    7 0 Отговор
    Дежурни линейки за хайлайфа

    11:19 15.01.2026

  • 4 Боже …

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "то дрезден е далеко":

    Кой ще го плати този частен самолет ??

    11:42 15.01.2026

  • 5 Готвачът

    5 0 Отговор
    Пита кой ще ДУХА СУПАТА ???

    12:02 15.01.2026

  • 6 Смешник

    0 0 Отговор
    Какво му е доброто като ще го връщат с частен самолет

    12:11 15.01.2026

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    На тоя калпазанин къде с му парите изкарани като ритнитопковец? Мога ли само това да попитам?

    12:46 15.01.2026

