Любо Пенев се връща в България, нещата са добре, но възниква важен въпрос

Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му, съобщава БЛИЦ. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в известния немски град. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в Дрезден вече месеци наред.

"Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни - да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен самолет, тъй като е пълен абсурд той да пътува с редовните авиолинии. Разбрахме, че се търсят варианти - дали ЦСКА, дали държавата да помогнат с транспортирането", заявиха пред колегите от БЛИЦ източници, близки до 59-годишния легендарен българин.