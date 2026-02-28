Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток

Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.
По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.
Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв".
Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Обединените арабски емирства са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл".
Падащи шрапнели са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.
Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.
„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.
Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.
Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.
Сирени за въздушна тревога бяха задействани в Кувейт, където бяха чути мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес.
В Кувейт е щабът на Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), уточни АП.
В същото време държавната агенция на Кувейт съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство.
Силни взривове отекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, предаде Франс прес, като се позова на репортери на място.
Информацията идват в контекста на регионална ескалация. Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран тази сутрин. В отговор Иран обяви, че е изстрелял вълна от дронове и ракети по Израел. Но Иран беше заплашил в случай на атака да нападне и американски бази в региона.
Саудитска Арабия осъди иранските атаки, насочени към нейните съседи, се посочва в съобщение, публикувано в събота от официалната новинарска агенция на кралството, след серия изстрели в Близкия изток, докато Израел и САЩ нанасяха удари по Иран, предаде Франс прес.
„Кралството категорично осъжда и остро заклеймява бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания“, се посочва в съобщението.
Текстът на изявлението не споменава нищо за ирански удари, насочени към Саудитска Арабия.
Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за "защита на небето на кралството" след израелските и американските удари срещу Иран, предаде Франс прес.
"Шумовете, чути в небето над няколко региона на кралството, са от самолети на кралските въздушни сили на Йордания, които извършват рутинни полети в рамките на оперативните си мисии", заяви военен източник, след като в Аман се чуха сирени.
"Тези полети са част от операции за въздушно разузнаване и инспекция, целящи да опазят сигурността на йорданското въздушно пространство и да гарантират, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, добави източникът.
Малко след това беше съобщено, че йорданските въоръжени сили са свалили две балистични ракети, насочени към територията на кралството, заяви военен представител, предаде Франс прес.
Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Държавната агенция на ОАЕ информира, че страната е затворила частично и временно въздушното си пространство.
ОАЕ излязоха с официално изявление, съобщи Ройтерс. "Тази атака е грубо нарушение на националния суверенитет и международното право и ОАЕ си запазва правото да отговори на ексалацията", се казва в изявлението.
Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.
Сирия затвори част от въздушното си пространство в южната част на страната, близо до израелската граница, днес към 12 ч., предаде Франс прес.
Мярката е взета, след като Израел и САЩ предприеха въздушни удари срещу Иран, съобщи сирийското Управлението за гражданска авиация.
Министерството на отбраната на Катар съобщава, че е имало насочени към страната ракети, които са били свалени от катарската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на катарската новинарска агенция.
Очевидци разказват, че са чули взривове в катарската столица Доха, допълва Ройтерс.
По-рано днес министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че страната е „в безопасност“, но, че следи ситуацията отблизо след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.
„Ситуацията в Катар е стабилна и сигурна и в момента няма никакви индикации, които да пораждат притеснения за вътрешната сигурност“, беше казало ведомството.
В Катар има американска военновъздушна база. Източник заяви, че известен персонал от нея е бил евакуиран след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс.
