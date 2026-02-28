Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток

28 Февруари, 2026 13:05, обновена 28 Февруари, 2026 13:22

Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв"

Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.

По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.

Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв".

Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Обединените арабски емирства са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл".

Падащи шрапнели са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.

Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.

„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.

Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.

Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Сирени за въздушна тревога бяха задействани в Кувейт, където бяха чути мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес.

В Кувейт е щабът на Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), уточни АП.

В същото време държавната агенция на Кувейт съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство.

Силни взривове отекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, предаде Франс прес, като се позова на репортери на място.

Информацията идват в контекста на регионална ескалация. Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран тази сутрин. В отговор Иран обяви, че е изстрелял вълна от дронове и ракети по Израел. Но Иран беше заплашил в случай на атака да нападне и американски бази в региона.

Саудитска Арабия осъди иранските атаки, насочени към нейните съседи, се посочва в съобщение, публикувано в събота от официалната новинарска агенция на кралството, след серия изстрели в Близкия изток, докато Израел и САЩ нанасяха удари по Иран, предаде Франс прес.

„Кралството категорично осъжда и остро заклеймява бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания“, се посочва в съобщението.

Текстът на изявлението не споменава нищо за ирански удари, насочени към Саудитска Арабия.

Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за "защита на небето на кралството" след израелските и американските удари срещу Иран, предаде Франс прес.

"Шумовете, чути в небето над няколко региона на кралството, са от самолети на кралските въздушни сили на Йордания, които извършват рутинни полети в рамките на оперативните си мисии", заяви военен източник, след като в Аман се чуха сирени.

"Тези полети са част от операции за въздушно разузнаване и инспекция, целящи да опазят сигурността на йорданското въздушно пространство и да гарантират, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, добави източникът.

Малко след това беше съобщено, че йорданските въоръжени сили са свалили две балистични ракети, насочени към територията на кралството, заяви военен представител, предаде Франс прес.

Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Държавната агенция на ОАЕ информира, че страната е затворила частично и временно въздушното си пространство.

ОАЕ излязоха с официално изявление, съобщи Ройтерс. "Тази атака е грубо нарушение на националния суверенитет и международното право и ОАЕ си запазва правото да отговори на ексалацията", се казва в изявлението.

Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.

Сирия затвори част от въздушното си пространство в южната част на страната, близо до израелската граница, днес към 12 ч., предаде Франс прес.

Мярката е взета, след като Израел и САЩ предприеха въздушни удари срещу Иран, съобщи сирийското Управлението за гражданска авиация.

Министерството на отбраната на Катар съобщава, че е имало насочени към страната ракети, които са били свалени от катарската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на катарската новинарска агенция.

Очевидци разказват, че са чули взривове в катарската столица Доха, допълва Ройтерс.

По-рано днес министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че страната е „в безопасност“, но, че следи ситуацията отблизо след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

„Ситуацията в Катар е стабилна и сигурна и в момента няма никакви индикации, които да пораждат притеснения за вътрешната сигурност“, беше казало ведомството.

В Катар има американска военновъздушна база. Източник заяви, че известен персонал от нея е бил евакуиран след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 8 Отговор
    В 13 часа протест пред Министерския съвет да ги питаме защо ни вкарват в чужда война.

    Коментиран от #19, #36

    13:06 28.02.2026

  • 2 Какво

    17 0 Отговор
    повтарят едно и също по пет пъти?

    Коментиран от #12

    13:07 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кога ще бесят

    1 18 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #13

    13:09 28.02.2026

  • 7 Анкета

    1 15 Отговор
    Режимът на Иран че приключи за по-малко от четири (4) години

    13:09 28.02.2026

  • 8 Дойче зеле

    21 0 Отговор
    Цион е причината за всички войни през последните 40 години

    Коментиран от #53

    13:09 28.02.2026

  • 9 Пич

    12 1 Отговор
    А где НАТО !!!

    13:10 28.02.2026

  • 10 Хахахахаха

    14 1 Отговор
    Иран смачка американците и израелците хахахах, както руснаците мачкат Украйна и Нато

    Коментиран от #34

    13:10 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коуега

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    Няма как, мисирките чакат да им спуснат правилната информация,дотогава...една и съща плоча

    13:10 28.02.2026

  • 13 Веднага

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кога ще бесят":

    След Зелю и Сатаняху!

    13:11 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 това е война

    11 0 Отговор
    това не е игра за да играе техеран !!!

    13:12 28.02.2026

  • 17 Феникс

    10 0 Отговор
    Значи тези колонии могат да атакуват Иран от името на шишковците а Иран няма право да се защити, браво бе!

    13:12 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Полковник от запаса

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре вземайте прашки и тояги и бегайте да сваляте ирански ракети над летището. Щот цялото ни ПВО отиде в Украйна.

    13:12 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вика

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Корлеоне":

    Че с паветни рендерасти не говори! Явно ФСБ не му е докладвало, че на паветата няма други!

    13:13 28.02.2026

  • 22 Конфети "Земя-въздух-земя "

    8 1 Отговор
    Искаше ми се,Иран да изпратят рояци дронове по бази и кораби, да видим холивудската армия как ще реагира. За сухопътна инвазия не им стиска.

    Коментиран от #47

    13:13 28.02.2026

  • 23 И ся" Ко "

    7 1 Отговор
    И ся" ко" всеки осъжда Иран и всеки мълчи като риба., че той беше нападнат без обявяване на война най арогантно от краварите и израелските- нацисти !!!!!! До кога така ?????

    Коментиран от #31

    13:14 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    1 5 Отговор
    Фърчат чалми и ватенки в небесата!

    Коментиран от #33, #38

    13:15 28.02.2026

  • 27 Руснаци

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абсолютно всички военни":

    Хахахах каква операция епичен гняв хахаха, май стана на епичен провал, никакви тежки загуби за Иран, пълно мълчание от тръмпчо и израелския палавник, алоооооо нещичко ще чуем ли за тоя епичен провал, стана както Нато 5 години стига до Украйна, и там беше уж ще правим епична война срещу руснаците ама Нато са само още на думата епична хаахахах

    Коментиран от #40, #48

    13:15 28.02.2026

  • 28 Жътваря

    6 1 Отговор
    Трябва Израел да се унищожи и светът ще бъде по-добре.

    Коментиран от #35

    13:16 28.02.2026

  • 29 Неразбрал

    5 1 Отговор
    Някои да ми обясни така ли щяха да постъпят янките и евреите ако Иран имаше ядрено оръжие ?????

    13:16 28.02.2026

  • 30 гост

    2 2 Отговор
    Атакуваните арабски държави да се включват и те и да се види краят на пижамите....

    13:16 28.02.2026

  • 31 От редакцията

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "И ся" Ко "":

    Оплачи се на арменският поп.

    13:16 28.02.2026

  • 32 Хмм

    1 0 Отговор
    Жалко за Иран - ще паднат . Ние също сме играли тази игра сами срещу съседите ни и сме губили ( и то когато България е била силна държава със силна армия ( една от най-тренираната в цяла Европа . Даже имаше един които беше казал " дайте ми българската армия и мога да превзема света" мисля че беше или франсе или британец) . Нищо общо със сегашната България)

    Коментиран от #43

    13:16 28.02.2026

  • 33 Фърчи

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Ти мозъка......ааа...... грешка....... на вас паветниците , други бели субстанции ви хвърчат по главите......

    13:17 28.02.2026

  • 34 като за теб

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    путин и един аятолах ще ти направят живота по-добър!

    Коментиран от #45

    13:17 28.02.2026

  • 35 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Жътваря":

    Кото обесят Пуслер светът ще се успокои.

    Коментиран от #44

    13:17 28.02.2026

  • 36 Объркана копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В тоя студ НЕ !
    Предния път като имаше НАЦИОНАЛЕН протест за запазване на лева, обявен седмици преди това, бяхме 10 души.
    Вече няма балами да следват noлюциите на Къстадин Максудата .

    13:17 28.02.2026

  • 37 Розовото пони Путин 🦄

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Корлеоне":

    В бункера съм, пишем декларация с Песков, за подкрепа на братски Иран🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:17 28.02.2026

  • 38 Монтажник

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    И 💩 от кораби,нъл тъй?

    13:18 28.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 От Иран няма какво да очакваме

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    Напълно нормално е, да е безпомощен срещу такива световни военни сили като САЩ и Израел.

    13:19 28.02.2026

  • 41 Смешник

    1 0 Отговор
    Ами като сте приютили краварите на собствена територия така ще е Изгонете ги вместо да протестирате

    13:19 28.02.2026

  • 42 Стайков вземи напиши

    1 1 Отговор
    Краварите разнасят конфликта от южна америка северна америка близкия изток ...... и цял свят .........запалиха цял свят със войни и разрушения със аверите си израелски нацисти !!!!!

    13:19 28.02.2026

  • 43 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хмм":

    Тогава може да е имало нужда от силна армия,но сега сме 21 век...уж цивилизовани хора..друго е времето,но някой са си все още в средните векове...

    Коментиран от #50

    13:19 28.02.2026

  • 44 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Те запозная с 13 инча и ти ще се успокоиш!

    13:20 28.02.2026

  • 45 Хахахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "като за теб":

    Путин мачка, няма слабост маняк, санкции, оръжия срещу него, да си го видял да дава назад, всеки друг ще се да се пречупи, но руснаците са здрави мъже

    Коментиран от #49, #54

    13:20 28.02.2026

  • 46 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Дедо Путин е на път да загуби поредния си съюзник... А, можеше да продаде на Иран - Противокорабни Ракети "Оникс" (наричат ги вълча глутница) и в Щатите вече щяха да "завият на умрело"...., но дедо Путин е "дружбан" на дедо Тръмп и не иска да му чупи кахъра и да си развали "дружбата" с Рижавия! Бутокса у Кремъл май ще се окаже проклятието на Русия!?

    13:20 28.02.2026

  • 47 Видяхме сухопътната инвазия

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    на Путин до какво доведе. До пълен фалит на Русия и 2 000 000 убити руски войници. САЩ не е глупав и беден като Русия. Имайте го предвид, нямат нищо общо.

    Коментиран от #51

    13:21 28.02.2026

  • 48 Тему

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    какво стана с китайското пво???

    13:21 28.02.2026

  • 49 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    13:22 28.02.2026

  • 50 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Герги":

    Какви средни векове това се е случвало преди 100 години - Ген Вазов

    13:22 28.02.2026

  • 51 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Видяхме сухопътната инвазия":

    Аз видях как Путин погълна половин Украйна, руските доброволци избиха 10 млн украински военни, 10 млн това е страшно много хора, 10 млн украински военни убити от руски доброволци

    13:22 28.02.2026

  • 52 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Кравите показват мускули на беззащитните народи .....евреите не падат по- долу !!!!! Тръмп да каже нещо обидно на КИМ ЧЕН УН или да хвърли бомби там .......ама не му стиска ...., че знае много добре какво ще стане със кравария !!!!!

    13:23 28.02.2026

  • 53 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дойче зеле":

    Владимир Шаломов (Путин) е истинския виновник за плачевното състояние на русия, чумата на руския народ !

    13:23 28.02.2026

  • 54 Омазана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Путин мачка с чехъл хлебарките в бункера.

    13:23 28.02.2026

