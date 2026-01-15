Новини
Скъп хърватин в полезрението на Левски

15 Януари, 2026 11:30 780 0

Цената на играча е 2.5 милиона паунда (около 2.88 млн. евро)

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски следи ситуацията около нападателя на Целие Франко Ковачевич. Изненадващата информация долетя от Шотландия, където се пише, че интерес към хърватина проявява местният гранд Селтик.

Журналистът Марк Хендри съобщава, че цената на играча е 2.5 милиона паунда (около 2.88 млн. евро). Според него, Ференцварош вече е изпратил официална оферта за Ковачевич, а интерес има и от Уйпещ.

С оглед конкуренцията и цената на нападателя, изглежда невъзможно 26-годишният играч да акостира в Левски. През настоящия сезон Ковачевич има 11 гола в словенското първенство и още 5 в Лигата на конференциите.


