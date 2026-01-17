Спортът по ТВ в събота (17 януари)

Костадин Костадинов: По искане на "Възраждане" с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 ...