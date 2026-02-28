Новини
Мария Силвестър празнува рожден ден с нов сезон на „Бригада Нов дом“

Мария Силвестър празнува рожден ден с нов сезон на „Бригада Нов дом“

28 Февруари, 2026

Любимата водеща навършва 49 години

Мария Силвестър празнува рожден ден с нов сезон на „Бригада Нов дом“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 февруари рожден ден празнува Мария Силвестър — българска телевизионна водеща, актриса, модел и инфлуенсър. Тя е родена в София през 1977 г., а през 2026 г. навършва 49 години.

Мария израства в Костенец и първоначално започва обучението си в право и психология, но по-късно се насочва към модата и телевизията.

От модния подиум до телевизионния екран

Пътят на Мария е нетрадиционен:

  • В средата на 90-те години започва като модел, работейки в България, Турция, Италия и Южна Африка.
  • Телевизионната ѝ кариера тръгва от зад кадър – като сценарист в „На кафе“ и репортер с различни рубрики.
  • Следват участия като водеща и в шоу програми и реалити формати, включително ‘VIP Dance’ и други.
  • Дълги години е едно от лицата на „България търси талант“.
  • През 2016 г. става водеща на „Бригада Нов дом“ — социалното предаване, което помага на семейства в нужда.

Любопитни факти за Мария

Освен водеща, тя е участвала и като актриса: има роли във филми като „Една нощ“ и „Още една мечта“, както и в сериала „Тя и той“.

През 2012 г. Мария е сред актьорите, които озвучават герои в анимацията „Мадагаскар 3“.

Тя е първата жена в Източна Европа, която е седнала на стола на водещия в благотворителен сезон на „Стани богат“.

Освен телевизията, Мария е активна и в изкуството с различни проекти, включително иновативни театрални и видео инсталации.

Актуално за Мария Силвестър

Едно от най-обичаните предавания в българския телевизионен ефир — „Бригада Нов дом“, с водеща Мария Силвестър, стартира новия си сезон на 27 февруари 2026 г. — точно ден преди рождения ден на самата Мария.

Новият, осми сезон на форматa, излъчван всеки петък от 20:00 ч. по bTV, обещава 13 нови силни, вдъхновяващи и емоционални истории за семейства, които се борят с трудности, но не губят надежда.

Сред разказите този път зрителите ще видят майки, които ежедневно се грижат за децата си въпреки изпитанията, както и баби и дядовци, превърнали дома си в крепост на любов и грижа за внуците си.

Един от най-ярките моменти в първия епизод беше историята на 77-годишен дядо от Русе, който сам отглежда четирима внуци след серия от семейни трагедии — именно такива срещи с реални съдби правят шоуто толкова въздействащо и значимо за зрителите.


Мария и целият екип продължават да доказват, че „доброто е непобедимо“ — не само като ремонтно предаване, но и като социален формат, който променя животи и дава ново начало на хора в нужда.


