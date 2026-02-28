Мария Силвестър празнува рожден ден с нов сезон на „Бригада Нов дом“

На 28 февруари рожден ден празнува Мария Силвестър — българска телевизионна водеща, актриса, модел и инфлуенсър. Тя е родена в София през 1977 г., а през 2026 г. навършва 49 години.
Мария израства в Костенец и първоначално започва обучението си в право и психология, но по-късно се насочва към модата и телевизията.
От модния подиум до телевизионния екран
Пътят на Мария е нетрадиционен:
- В средата на 90-те години започва като модел, работейки в България, Турция, Италия и Южна Африка.
- Телевизионната ѝ кариера тръгва от зад кадър – като сценарист в „На кафе“ и репортер с различни рубрики.
- Следват участия като водеща и в шоу програми и реалити формати, включително ‘VIP Dance’ и други.
- Дълги години е едно от лицата на „България търси талант“.
- През 2016 г. става водеща на „Бригада Нов дом“ — социалното предаване, което помага на семейства в нужда.
Любопитни факти за Мария
Освен водеща, тя е участвала и като актриса: има роли във филми като „Една нощ“ и „Още една мечта“, както и в сериала „Тя и той“.
През 2012 г. Мария е сред актьорите, които озвучават герои в анимацията „Мадагаскар 3“.
Тя е първата жена в Източна Европа, която е седнала на стола на водещия в благотворителен сезон на „Стани богат“.
Освен телевизията, Мария е активна и в изкуството с различни проекти, включително иновативни театрални и видео инсталации.
Актуално за Мария Силвестър
Едно от най-обичаните предавания в българския телевизионен ефир — „Бригада Нов дом“, с водеща Мария Силвестър, стартира новия си сезон на 27 февруари 2026 г. — точно ден преди рождения ден на самата Мария.
Новият, осми сезон на форматa, излъчван всеки петък от 20:00 ч. по bTV, обещава 13 нови силни, вдъхновяващи и емоционални истории за семейства, които се борят с трудности, но не губят надежда.
Сред разказите този път зрителите ще видят майки, които ежедневно се грижат за децата си въпреки изпитанията, както и баби и дядовци, превърнали дома си в крепост на любов и грижа за внуците си.
Един от най-ярките моменти в първия епизод беше историята на 77-годишен дядо от Русе, който сам отглежда четирима внуци след серия от семейни трагедии — именно такива срещи с реални съдби правят шоуто толкова въздействащо и значимо за зрителите.
Мария и целият екип продължават да доказват, че „доброто е непобедимо“ — не само като ремонтно предаване, но и като социален формат, който променя животи и дава ново начало на хора в нужда.
