Спортът по ТВ в понеделник (19 януари)

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
16.30 Кьолн – Майнц Диема спорт 3
19.30 Кремонезе – Верона МАХ Спорт 3
20.00 НБА, Атланта – Милуоки Диема спорт
20.30 НХЛ, Каролина – Бъфало МАХ Спорт 1
21.30 Гранада – Ейбар МАХ Спорт 2
21.30 НБА, Кливлънд – Оклахома Диема спорт 3
21.45 Лацио – Комо МАХ Спорт 3
22.00 Елче – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Брайтън – Борнемут Диема спорт 2
22.00 Бокс, събитие от Тайланд Нова спорт
00.00 НБА, Ню Йорк – Далас Диема спорт
01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
03.00 НБА, Детройт – Бостън Диема спорт 3
