Спортът по ТВ в понеделник (19 януари)

19 Януари, 2026 06:22 662 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

16.30 Кьолн – Майнц Диема спорт 3

19.30 Кремонезе – Верона МАХ Спорт 3

20.00 НБА, Атланта – Милуоки Диема спорт

20.30 НХЛ, Каролина – Бъфало МАХ Спорт 1

21.30 Гранада – Ейбар МАХ Спорт 2

21.30 НБА, Кливлънд – Оклахома Диема спорт 3

21.45 Лацио – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Елче – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Брайтън – Борнемут Диема спорт 2

22.00 Бокс, събитие от Тайланд Нова спорт

00.00 НБА, Ню Йорк – Далас Диема спорт

01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

03.00 НБА, Детройт – Бостън Диема спорт 3


