Юлияна Янева триумфира със злато в Тирана

Юлияна Янева завоюва златния медал на престижния ранкинг турнир по борба „Мухамет Мало“ в албанската столица Тирана. Състезателката ни в категория до 68 килограма демонстрира изключителна форма и не остави никакви съмнения в превъзходството си, като на финала надделя над олимпийската вицешампионка Меерим Жуманазарова с категоричното 2:0.

Пътят на Янева към върха бе белязан от впечатляващи победи. Още в първия си двубой тя се наложи над индийката Кирти Кирти с резултат 5:1, а на полуфиналите преодоля шведската надежда Тиндра Линея Сьоберг с 5:2. През целия турнир българката допусна едва три технически точки срещу себе си – истинско доказателство за нейната доминация на тепиха.

Турнирът в Тирана се явява генерална репетиция за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в края на април отново в албанската столица. Янева показа, че е в отлична кондиция и е сред фаворитите за нови отличия.

За съжаление, другата ни представителка – Биляна Дудова, не успя да се пребори за медал в категория до 62 кг. Тя отпадна на четвъртфиналите след загуба от американката Адауго Нвачукву, която по-късно бе спряна на полуфиналите.