Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Юлияна Янева триумфира със злато в Тирана

Юлияна Янева триумфира със злато в Тирана

28 Февруари, 2026 07:22 576 2

  • юлияна янева -
  • медал-
  • ранкинг турнир -
  • борба-
  • мухамет мало-
  • тирана

Състезателката ни в категория до 68 килограма демонстрира изключителна форма

Юлияна Янева триумфира със злато в Тирана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юлияна Янева завоюва златния медал на престижния ранкинг турнир по борба „Мухамет Мало“ в албанската столица Тирана. Състезателката ни в категория до 68 килограма демонстрира изключителна форма и не остави никакви съмнения в превъзходството си, като на финала надделя над олимпийската вицешампионка Меерим Жуманазарова с категоричното 2:0.

Пътят на Янева към върха бе белязан от впечатляващи победи. Още в първия си двубой тя се наложи над индийката Кирти Кирти с резултат 5:1, а на полуфиналите преодоля шведската надежда Тиндра Линея Сьоберг с 5:2. През целия турнир българката допусна едва три технически точки срещу себе си – истинско доказателство за нейната доминация на тепиха.

Турнирът в Тирана се явява генерална репетиция за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в края на април отново в албанската столица. Янева показа, че е в отлична кондиция и е сред фаворитите за нови отличия.

За съжаление, другата ни представителка – Биляна Дудова, не успя да се пребори за медал в категория до 62 кг. Тя отпадна на четвъртфиналите след загуба от американката Адауго Нвачукву, която по-късно бе спряна на полуфиналите.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В БГ няма кой да работи

    1 0 Отговор
    В БГ няма кой да работи, но има огромна армия спортисти...

    Коментиран от #2

    08:00 28.02.2026

  • 2 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "В БГ няма кой да работи":

    И повечето са екскурзианти като на Зимната Олимпиада в Италия!

    08:06 28.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове