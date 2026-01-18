Новини
Айнтрахт Франкфурт уволни Дино Топмьолер

18 Януари, 2026 16:51 584 0

Решението е било обсъдено след равенството 3:3 срещу Вердер Бремен

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Айнтрахт Франкфурт е прекратил договора на старши треньора Дино Топмьолер, съобщават германските медии Sky и Bild. Към момента клубът от Бундеслигата все още не е излязъл с официална позиция, уточняват DPA и БТА.

Решението е било обсъдено след равенството 3:3 срещу Вердер Бремен в петъчния двубой от първенството. След срещата спортният директор на клуба Маркус Кроше е провел разговор с Надзорния съвет, на който е било разгледано бъдещето на наставника.

Топмьолер пое Айнтрахт през лятото на 2023 година и още в първия си сезон постигна сериозен успех, класирайки отбора за участие в Шампионската лига с офанзивен и атрактивен стил на игра.

През настоящата кампания обаче тимът от Франкфурт не успя да направи крачка напред. В 18 изиграни мача от Бундеслигата Айнтрахт вече е допуснал 39 попадения, което се оказа решаващо за раздялата с 43-годишния специалист.


Германия
