Налице е първа оферта за Шаби Алонсо

19 Януари, 2026 10:29 911 0

Искат го в Германия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Германия се носят слухове за евентуално завръщане на Шаби Алонсо в Бундеслигата, този път на пейката на Айнтрахт Франкфурт, която се оваканти след уволнението на Дино Топмьолер в неделя. Според Bild, германският клуб вижда испанския треньор като престижна опция, а спортният директор Маркус Крьош настоява да се срещне с него, за да обсъдят потенциален договор.

Новината идва само дни след като Алонсо беше уволнен като треньор на Реал Мадрид.

Напускането на Топмьолер дойде след равенството 3:3 срещу Вердер Бремен и поредица от слаби резултати. С 39 допуснати гола в 18 мача, Айнтрахт Франкфурт, който в момента е седми в класирането, има една от най-лошите защити в Бундеслигата, което е ключова причина за смяната на треньора.

Според Bild, освен Шаби Алонсо, има и други кандидати за нов треньор на Айнтрахт. Става дума за Един Терзич, Марко Розе и Роджер Шмит.


