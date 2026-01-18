Нефтохимик 2010 триумфира с шеста Купа на България след победа над Пирин

Нефтохимик 2010 завоюва Купата на България по волейбол за мъже за шести път в историята си, след като надделя над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма (27:25, 25:19, 19:25, 25:20) във финала, игран в зала „СамЕлион“ в Самоков, предава БТА. Това е поредно отличие за бургазлии след трофеите през 2007, 2008, 2016, 2018 и 2021 година. Успехът оправда и смелото решение за треньорска рокада, след като малко преди турнира Франческо Кадеду бе заменен от Иван Станев.

Финалът започна по-добре за Пирин, който влезе в мача с голямо самочувствие след победите над Левски и ЦСКА в предишните дни. Тимът от Разлог поведе в първия гейм и стигна до два геймбола при 24:22, но Нефтохимик показа характер, обърна развоя и затвори частта с 27:25 след грешка на съперника.

Този обрат даде допълнителен импулс на бургаския тим, който доминира във втория гейм. Въпреки изоставане в началото, Нефтохимик направи серия и спечели убедително с 25:19, като последната точка бе реализирана от Стефан Чавдаров.

Пирин отговори в третата част, в която пое повече рискове и наложи темпото си. Отборът на Благовест Катранджиев не изпусна инициативата и намали резултата след 25:19, като решаващата точка бе дело на Теодор Каменов.

В четвъртия гейм Нефтохимик отново взе контрола върху мача и стигна до шест мачбола при 24:18. Пирин успя да спаси два от тях, но блокада срещу Златко Кьосев сложи край на двубоя и донесе трофея на бургазлии.

За победителите най-резултатни бяха Ади Османович с 19 точки, Рикардо Жуниор с 18 и Калоян Балабанов с 16. Най-много точки в мача реализира Теодор Каменов от Пирин – 24, а Златко Кьосев добави 12.