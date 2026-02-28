Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски дава последен шанс на бразилски халф

Левски дава последен шанс на бразилски халф

28 Февруари, 2026 13:52 571 4

  • левски-
  • рилдо фильо-
  • бразилец-
  • контузия-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • шампионат-
  • хулио веласкес-
  • трансфер-
  • спортни новини

Ще хване ли Рилдо "последния влак"?

Левски дава последен шанс на бразилски халф - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни на февруари, когато пролетното слънце неочаквано огря София, бразилският футболист на Левски - Рилдо Фильо получи глътка свеж въздух в борбата си с контузията. След като травма го извади от сметките на треньора Хулио Веласкес преди важния сблъсък с ЦСКА 1948, а впоследствие и за предстоящото домакинството срещу Локомотив София, сега изглежда, че южноамериканецът е на път да се завърне на терена.

Според информация на „Мач Телеграф“, Рилдо вече провежда индивидуални бегови занимания и се очаква да бъде напълно готов за предстоящото гостуване на Лудогорец в Разград – двубой, който мнозина определят като решаващ за амбициите на „сините“ в шампионата. Все още обаче не е ясно дали техничният бразилец ще попадне дори в разширения състав за този ключов мач.

Пристигането на Рилдо Фильо на „Герена“ бе посрещнато с големи очаквания – той трябваше да се превърне в истинска звезда и да внесе свежест в атаката на Левски. За съжаление, до момента изявите му не оправдават вложените надежди, а бъдещето му в клуба изглежда все по-несигурно. Ако не покаже значителен прогрес в оставащите срещи, ръководството на „сините“ едва ли ще се възползва от възможността да го задържи за постоянно.

Дали Рилдо ще успее да се пребори за мястото си и да докаже, че заслужава да носи синята фланелка, предстои да разберем още в следващите седмици. За него това е последният влак към оставането в Левски – време е да покаже на какво е способен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 1 Отговор
    Само Лудогорец да не го качи на влакчето на ужасите.

    13:57 28.02.2026

  • 2 Гуцката

    1 1 Отговор
    Личи от Космоса, че тоя Филио идва от трета регионална амазонска лига.

    Коментиран от #3, #4

    14:04 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зпп3

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гуцката":

    Хахахаха, за си н и я кат ун става.Вечно втори!

    14:31 28.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове