Левски дава последен шанс на бразилски халф

В последните дни на февруари, когато пролетното слънце неочаквано огря София, бразилският футболист на Левски - Рилдо Фильо получи глътка свеж въздух в борбата си с контузията. След като травма го извади от сметките на треньора Хулио Веласкес преди важния сблъсък с ЦСКА 1948, а впоследствие и за предстоящото домакинството срещу Локомотив София, сега изглежда, че южноамериканецът е на път да се завърне на терена.

Според информация на „Мач Телеграф“, Рилдо вече провежда индивидуални бегови занимания и се очаква да бъде напълно готов за предстоящото гостуване на Лудогорец в Разград – двубой, който мнозина определят като решаващ за амбициите на „сините“ в шампионата. Все още обаче не е ясно дали техничният бразилец ще попадне дори в разширения състав за този ключов мач.

Пристигането на Рилдо Фильо на „Герена“ бе посрещнато с големи очаквания – той трябваше да се превърне в истинска звезда и да внесе свежест в атаката на Левски. За съжаление, до момента изявите му не оправдават вложените надежди, а бъдещето му в клуба изглежда все по-несигурно. Ако не покаже значителен прогрес в оставащите срещи, ръководството на „сините“ едва ли ще се възползва от възможността да го задържи за постоянно.

Дали Рилдо ще успее да се пребори за мястото си и да докаже, че заслужава да носи синята фланелка, предстои да разберем още в следващите седмици. За него това е последният влак към оставането в Левски – време е да покаже на какво е способен.