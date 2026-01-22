Наш национал над всички в Шампионска лига, изведе Лубе на върха

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе Чивитанова записаха трета победа за сезона в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джампаоло Медей тим надигра Пройект Варшава с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в мач от група Е на надпреварата.

Алекс Николов отново бе над всички и се отчете с 19 точки, като бе отличен за MVP. Матиа Ботоло записа 11 точки (4 блокади). За съперника Бартош Беднож завърши с 9 точки (2 аса).

Лубе е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки (3 победи), Пройект е на трета позиция с 4 точки (1 победа, 2 загуби).

В следващия кръг Лубе среща Хаасроде Льовен, на 27 януари (вторник). Пройект среща Монпелие с Николай Къртев в състава ден по-късно.

В група „В“ воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия). Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно.

Турският състав е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече. Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.