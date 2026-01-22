Новини
Спорт »
Волейбол »
Наш национал над всички в Шампионска лига, изведе Лубе на върха

Наш национал над всички в Шампионска лига, изведе Лубе на върха

22 Януари, 2026 10:59 833 1

  • александър николов-
  • кучине лубе-
  • волейбол-
  • шампионската лига-
  • пройект варшава

За съперника Бартош Беднож завърши с 9 точки (2 аса)

Наш национал над всички в Шампионска лига, изведе Лубе на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе Чивитанова записаха трета победа за сезона в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джампаоло Медей тим надигра Пройект Варшава с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в мач от група Е на надпреварата.

Алекс Николов отново бе над всички и се отчете с 19 точки, като бе отличен за MVP. Матиа Ботоло записа 11 точки (4 блокади). За съперника Бартош Беднож завърши с 9 точки (2 аса).

Лубе е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки (3 победи), Пройект е на трета позиция с 4 точки (1 победа, 2 загуби).

В следващия кръг Лубе среща Хаасроде Льовен, на 27 януари (вторник). Пройект среща Монпелие с Николай Къртев в състава ден по-късно.

В група „В“ воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия). Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно.

Турският състав е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече. Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патриотизъм2

    0 5 Отговор
    Като е български какво прави в странство?

    11:28 22.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ