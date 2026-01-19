Алваро Арбелоа съзря конспирации срещу Реал Мадрид

В навечерието на ключовия сблъсък от Шампионската лига срещу Монако, наставникът на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа изрази категорично мнение, че срещу „белия балет“ се водят организирани кампании, целящи да разклатят устоите на клуба. На специална пресконференция, проведена в понеделник, Арбелоа не скри разочарованието си от негативната атмосфера на „Сантяго Бернабеу“, където феновете освиркаха както някои от играчите, така и президента Флорентино Перес по време на последния двубой с Леванте.

„Като човек, израснал в школата на Реал Мадрид, винаги съм уважавал мнението на нашата публика и правото ѝ да изразява емоциите си. Но не мога да подмина факта, че тези освирквания отслабват отбора. Ясно ми е, че има хора, които умишлено се опитват да навредят на Реал Мадрид – и знам кои са те. Няма да се поддам на техните манипулации“, заяви испанският треньор, без да разкрива конкретни имена.

Арбелоа пое кормилото на мадридчани само преди седмица, след като Шаби Алонсо бе освободен заради поражението от Барселона във финала за Суперкупата на Испания. Дебютът на Арбелоа не бе успешен – Реал отпадна от турнира за Купата на краля след загуба от втородивизионния Албасете, което допълнително разпали недоволството сред привържениците.

Особено остри бяха реакциите срещу бразилската звезда Винисиус, който стана обект на най-силните освирквания. Въпреки това, Арбелоа застана твърдо зад нападателя: „Винисиус ще бъде на терена, докато е здрав и продължава да показва класата си. Той е част от историята на клуба, донесе ни две незабравими титли в Шампионската лига. Сега повече от всякога има нужда от подкрепата на „Бернабеу“, за да разгърне пълния си потенциал.“

Треньорът подчерта, че за да заглушат критиците, Винисиус и Джуд Белингам трябва да демонстрират най-доброто от себе си във всеки мач, както го направиха срещу Леванте.

„Това са двама от най-талантливите футболисти в света. Те заслужават подкрепата на феновете, за да продължат да блестят на терена“, допълни Арбелоа.

В заключение, наставникът на „кралския клуб“ акцентира върху значимостта на предстоящия двубой с Монако, който може да гарантира на Реал Мадрид място сред осемте най-добри отбора в Шампионската лига и директно класиране за осминафиналите.

„Играчите са напълно наясно с отговорността, която носят. Вярвам, че с единство и подкрепа ще преодолеем всяко предизвикателство“, завърши Арбелоа.