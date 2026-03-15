Треньорът на Беров: Ако нашият гол беше за Левски, щеше да бъде зачетен

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след загубата на своя тим от Левски. “Заралии” отстъпиха с 0:1 като домакини.

“Това беше равностоен мач, който не трябваше да загубим. Трябва да кажем, че това е мач с два гола - единият беше зачетен, другият не. Ако беше за другия отбор, щеше да е зачетен. Не можахме да видим по време на мача кой беше отборът, който е лидер в класирането и кой гледа да не изпадне. Направихме един добър мач.

За наше съжаление ние нямаме късмет. Не можем да кажем, че сме по-зле от противниците. Днес съм много доволен от представянето на момчетата. Те се представят добре, ако се представяме така, ще съберем точки”, заяви Урибе.