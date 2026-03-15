Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на Беров: Ако нашият гол беше за Левски, щеше да бъде зачетен

15 Март, 2026 22:00 663 3

  хосу урибе
  берое
  левски
  • футбол

Това беше равностоен мач, който не трябваше да загубим

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след загубата на своя тим от Левски. “Заралии” отстъпиха с 0:1 като домакини.

“Това беше равностоен мач, който не трябваше да загубим. Трябва да кажем, че това е мач с два гола - единият беше зачетен, другият не. Ако беше за другия отбор, щеше да е зачетен. Не можахме да видим по време на мача кой беше отборът, който е лидер в класирането и кой гледа да не изпадне. Направихме един добър мач.

За наше съжаление ние нямаме късмет. Не можем да кажем, че сме по-зле от противниците. Днес съм много доволен от представянето на момчетата. Те се представят добре, ако се представяме така, ще съберем точки”, заяви Урибе.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    3 2 Отговор
    В Берое като офк трябва да играят и ръководят само и единствено българи,тогава отбора ще ма успехи

    22:03 15.03.2026

  • 2 Джабе

    2 3 Отговор
    ПРАВ СИ БАЦЕ . АМА ТОВА Е ПОДУЯНСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАТУН .
    МНОГО ПОДАРЪЦИ ПОЛУЧАВАТ .

    Коментиран от #3

    22:31 15.03.2026

  • 3 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джабе":

    Най-големия подарък ви направиха през 2016 когато умряхте и ви "съживиха"....е вярно малко се получи като "Франкенщайн", ама вие си се радвате, като си нямате нищо, горките припоци.. 🤣🤣🤣

    22:38 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове