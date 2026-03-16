Защо медицинските хеликоптери не спасяват достатъчно животи

16 Март, 2026 07:25 892 15

На теория въздушната спешна помощ трябва да достига директно до мястото на инцидента и бързо да транспортира пострадалите до лечебно заведение. На практика обаче системата извършва основно спасителни операции в планината или транспортира пациенти между болници

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смъртта на мъж в планината отново постави на дневен ред въпроса защо системата за въздушна спешна медицинска помощ в България не работи ефективно почти две години след старта си. Случаят отвори редица въпроси – защо медицинските хеликоптери рядко се използват при пътни инциденти, защо първичните спасителни мисии са малко и защо проектът за изграждане на системата остава в застой.

На теория въздушната спешна помощ трябва да достига директно до мястото на инцидента и бързо да транспортира пострадалите до лечебно заведение. На практика обаче системата извършва основно спасителни операции в планината или транспортира пациенти между болници, става ясно от репортаж на NOVA. Статистиката показва сериозна разлика с други европейски държави. За близо две години в България са извършени около 200 мисии, докато само за една година в Австрия те са над 21 000.

Един от основните проблеми е малкият брой т.нар. първични мисии – случаи, при които хеликоптерът се изпраща директно на мястото на инцидента, за да транспортира пострадал до болница. Друг сериозен проблем е изграждането на базите за хеликоптерите. Към момента функционират само бази в София и Сливен, въпреки че първоначалният план предвиждаше шест.

От системата за въздушна медицинска помощ отказаха коментар.

Според Димитър Димитров от Българската лавинна асоциация проблемът е в липсата на добре изградена система. „Системата за въздушна спешна помощ беше дългогодишна битка. Дълго време държавата се противопоставяше заради финансирането. Когато получихме европейска подкрепа, тя беше създадена, но най-важното – самата система – липсва“, коментира той.

По думите му в момента страната разполага с няколко хеликоптера, но реално има „една и половина база“, което прави ефективната работа почти невъзможна. Димитров посочва още, че през последните две години първичните мисии са били извършвани основно по искане на Планинската спасителна служба, което според него е резултат от начина, по който системата е въведена.

Според д-р Благомир Здравков, член на експертния съвет по авиационна медицина, най-сериозният въпрос остава защо основната функция на системата – бързата реакция в рамките на т.нар. „златен час“ – все още не се изпълнява. „Две години след стартирането на въздушната спешна помощ все още няма реални първични мисии в необходимия мащаб, а това трябва да е основната ѝ задача“, посочи той.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски заяви, че в България има сравнително равномерно разпределение на лечебните заведения, което в много случаи прави транспортирането по въздух ненужно. „Не е необходимо всеки път да се активира медицинският хеликоптер, защото пациентът може да бъде транспортиран с линейка до болница“, обясни той.

По думите му системата е нова и тепърва се развива. Необходим е и по-голям опит на екипите и пилотите, за да се избегнат рискове за пациентите.

По повод трагичния случай в района на Мальовица министърът посочи, че хеликоптерът е излетял около 45 минути след подаването на сигнала. Причината за забавянето е била необходимостта от уточняване на координатите и съобразяване с трудния терен. Според наличната медицинска информация състоянието на пострадалия е било толкова тежко, че дори по-бързото пристигане на хеликоптера вероятно не би променило изхода.

В момента в България има четири медицински хеликоптера, като наскоро е пристигнал и пети. Министърът посочи, че при встъпването на служебния кабинет са били установени неизпълнени ангажименти по изграждането на базите за тях. Към момента нито една от планираните инвестиции не е напълно завършена, а страната е изправена пред риск да загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според д-р Благомир Здравков обаче реално функционират само два хеликоптера, а част от тях имат и технически ограничения – например не могат да транспортират деца под пет килограма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 йодирана СОЛ

    10 1 Отговор
    Спомняте ли си , преди време , когато оперираха менискуса на бОйчо. Играл мач в работно време и се пеше контузил. То не бяха фанфари , еуфория , вест номер 1 ! Журналистите бдяха до болницата , за да го зърнат и снимат. А той излизаше с патериците и тупаше доктора по гърба , блестейки със своето величие на байГаньовски ПРОСТАК !
    Е , ето го и резултата сега ! Берем плодовете му.......

    07:34 16.03.2026

  • 3 си пън

    7 0 Отговор
    ами няма бази за кацане щот се карат кой да открадне парите от строежа им

    07:36 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дpeмe":

    А ти не можа ли да свалиш баба си долу и да чакаш линейката?
    Все някой друг да ви свърши работата.
    Хем искате бързо, хем пък да не си счупите маникюра или пък да повредите розовия лак по него.

    07:55 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    щото ги мьрзи да карат до единия и после обратно до другия край на бг, че и са дльжни да смъкват от етажите и да качват хората на хеликоптера

    мене тъй ме караха с майка ми която има болен кръст да смъкваме баба ми от 3тия етаж (викат не били дльжни), че и да я качваме у линейката. още малко щяха да ме карат аз да карам

    ама накрая с триста псуфни по адрес на майка ми я смъкнаха и качиха на линейката

    абе българска (проклета) му работа

    Коментиран от #12

    08:03 16.03.2026

  • 11 Госあ

    0 0 Отговор
    Искат някой да прилапа хелитата наготово, но първо държавата да построи и площадките.

    Коментиран от #14

    08:06 16.03.2026

  • 12 Ася

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "кой мy дpeмe":

    Те не са хамали.

    Коментиран от #13

    08:09 16.03.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ася":

    искаш да кажеш че баба ми е стар гърдероб ??

    08:10 16.03.2026

  • 14 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    А нали ВМА и Медицинска Академия имат площадки ве ? В България лесно може да се изгради много добра мрежа. Няколко болници в по-големи областни градове и готово.

    08:12 16.03.2026

  • 15 Няма държава

    1 0 Отговор
    Ясно е че умишлено се прави Някой не иска да работи системата

    08:13 16.03.2026

