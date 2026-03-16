Трансферна война за защитник на Брентфорд: Челси срещу Арсенал и Сити

Челси е готов да се включи в битката за защитника на Брентфорд Майкъл Кайоде, съобщават английските медии. Десният бек привлича сериозен интерес от редица европейски клубове, сред които Арсенал, Манчестър Сити, Тотнъм и Борусия Дортмунд.

Въпреки че на тази позиция лондончани разполагат с Рийс Джеймс и Мало Густо, ръководството на Челси продължава да следи внимателно развитието на ситуацията и обмисля възможност да направи оферта за младия защитник.

Кайоде се представя стабилно с екипа на Брентфорд и именно силните му изяви привлякоха вниманието на някои от най-големите клубове в Европа. Очаква се интересът към него да се засили още повече през следващите месеци, когато може да се стигне до сериозна трансферна битка.