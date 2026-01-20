Ще има ли отново освирквания на "Бернабеу" в Шампионската лига?

Реал Мадрид и Монако ще се изправят един срещу друг в мач от предпоследния 7-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу" в испанската столица и ще бъде ръководен от норвежкия съдия Еспен Ескаас.

Домакините се нуждаят от задължителен успех, за да се утвърдят в топ 8 на класирането и да заглушат критиките към представянето си в последните седмици. Срещата ще е дебют на Алваро Арбелоа начело на Реал в ШЛ.

Във временното класиране Реал Мадрид заема седмата позиция с 12 точки след изиграни шест мача. Кралският клуб има 13 вкарани попадения и 7 получени. Домакинското поражение от Манчестър Сити усложни задачата на "белите", които със сигурност не искат да играят един допълнителен кръг в турнира.

Монако се намира на 19-о място с 9 точки. Монегаските играят на приливи и отливи в Шампионската лига, но със сигурност ще се опитат да се възползват от проблемите на съперника и да измъкнат нещо от "Бернабеу".

Реал Мадрид влиза в този мач след смесени резултати в последните си пет срещи. "Лос бланкос" записа три победи и две загуби. През уикенда мадридчани победиха Леванте с 2:0 в Ла Лига, но преди това отпаднаха от Купата на краля след изненадваща загуба с 2:3 от Албасете. В Суперкупата на Испания "кралете" загубиха финала срещу Барселона с 2:3 (на 11.01.2026), след като преди това бяха елиминирали градския съперник Атлетико Мадрид с 2:1. Впечатляваща беше победата им с 5:1 срещу Бетис в първенството.

Монако показва колеблива форма с две победи и три загуби в последните си пет мача. Тимът загуби последния си мач в Лига 1 срещу Лориен с 1:3, но преди това победи Орлеан с 3:1 за Купата на Франция. Монегаските претърпяха поражение от Лион с 1:3 в първенството, победиха Оксер с 2:1 за Купата на Франция и загубиха от Марсилия с 0:1 в Лига 1.

Реал Мадрид е изправен пред сериозни кадрови проблеми в защита, като четирима бранители са контузени - Ферлан Менди, Трент Александър-Арнолд. Едер Милитао и Алваро Карерас, който е наказан за този мач. Под въпрос е и участието на Антонио Рюдигер, което допълнително усложнява ситуацията за Арбелоа. Вратарят Андрий Лунин също е контузен. В нападение "кралете" ще разчитат на Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и един измежду Франко Мастантуоно и Родриго.

Монако също има своите проблеми с контузени играчи, като пет ключови футболисти ще отсъстват от състава. Основният вратар Лукса Храдецки е контузен, което дава шанс на Филип Кьон да защитава вратата на монегаските. В средата на ще липсва Пол Погба. В нападение треньорът Себастиен Поконьоли ще разчита на Фоларин Балогун и Мика Бирет.

Двата отбора не са се срещали в евротурнирите от 2004 година, когато премериха сили на четвъртфиналите в Шампионската лига. Реал Мадрид спечели първия мач на "Бернабеу" с 4;2, но в реванша Монако триумфира с 3;1 и продължи напред благодарение на повечето отбелязани голов на чужд терен.