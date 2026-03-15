Женският футбол разтърсен от нов скандал: Треньорът на Люксембург пращал непристойни смс-и на футболистките

Треньорът на женския национален отбор на Люксембург – Дан Сантос беше уволнен заради неподходящи съобщения, изпратени до футболистки. По-късно беше разкрито, че директорът на отбора Карин Нардекия е получила скрийншотове на текстови съобщения от момичета няколко години по-рано.

44-годишният Сантос е начело на отбора от 1 август 2020 г.

„Подобно поведение противоречи на етичните ценности и принципите на уважение. Веднага щом тези твърдения стигнаха до нас, взехме мерки. Събраните показания и явната загуба на доверие, изразена от футболистките, направиха невъзможно по-нататъшното сътрудничество. В резултат на това треньорът беше незабавно уволнен. Поведение, което подкопава достойнството, е неприемливо при никакви обстоятелства. Ще продължим да подкрепяме засегнатите играчи“, заяви в изявление Футболната федерация на Люксембург.

Наскоро в Чехия треньор на женски отбор беше отстранен за пет години и получи условна присъда от една година затвор за заснемане на момичета в съблекалнята и душа.

