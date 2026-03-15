Женският футбол разтърсен от нов скандал: Треньорът на Люксембург пращал непристойни смс-и на футболистките

Треньорът на женския национален отбор на Люксембург – Дан Сантос беше уволнен заради неподходящи съобщения, изпратени до футболистки. По-късно беше разкрито, че директорът на отбора Карин Нардекия е получила скрийншотове на текстови съобщения от момичета няколко години по-рано.
44-годишният Сантос е начело на отбора от 1 август 2020 г.
„Подобно поведение противоречи на етичните ценности и принципите на уважение. Веднага щом тези твърдения стигнаха до нас, взехме мерки. Събраните показания и явната загуба на доверие, изразена от футболистките, направиха невъзможно по-нататъшното сътрудничество. В резултат на това треньорът беше незабавно уволнен. Поведение, което подкопава достойнството, е неприемливо при никакви обстоятелства. Ще продължим да подкрепяме засегнатите играчи“, заяви в изявление Футболната федерация на Люксембург.
Наскоро в Чехия треньор на женски отбор беше отстранен за пет години и получи условна присъда от една година затвор за заснемане на момичета в съблекалнята и душа.
OFICIAL: selecionador feminino despedido após mensagens inadequadashttps://t.co/FoJctjc9TQ— maisfutebol (@maisfutebol) March 13, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Друг треньор
21:05 15.03.2026
2 Иван
21:18 15.03.2026
3 Аууу, каква
21:26 15.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Толкова ли няма мъже наоколо?
Сега така е модерно - хем е €врогейско, хем е атлантическо...
21:35 15.03.2026
5 Женорята нямат никаква работа
21:38 15.03.2026
6 Ами
21:41 15.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Веднъж
22:06 15.03.2026
9 Тигри и тигрици има ли тугрици
Няма ли тугрици
Лъскай до зорици
22:23 15.03.2026
10 С тези големи вибратори
Мъжете са излишни
Коментиран от #11
22:24 15.03.2026
11 Хахаха
До коментар #10 от "С тези големи вибратори":Правилно! На вибратора ни салата трябва да му правиш, ни ракия трябва да му сипваш!
22:40 15.03.2026
12 Нормално
22:44 15.03.2026