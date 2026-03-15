Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри: Май борбата за титлата приключи

Родри: Май борбата за титлата приключи

15 Март, 2026 21:29 989 0

  • родри-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • висша лига

Равенството в Източен Лондон и драматичният успех на Арсенал срещу Евертън преди това, фиксира разликата между двата тима на върха на 9 точки

Родри: Май борбата за титлата приключи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Манчестър Сити претърпя тежък удар в битката за титлата във Висшата лига в събота, след като стигна само до равенство 1:1 срещу Уест Хем Юнайтед. Въпреки доминиращото владение на топката, „гражданите" не успяха да вземат трите точки, необходими за да следват темпото на Арсенал, който седи уверено на върха на класирането.

Равенството в Източен Лондон и драматичният успех на Арсенал срещу Евертън преди това, фиксира разликата между двата тима на върха на 9 точки. „Топчиите“ обаче са и с мач повече.

След срещата в Лондон Родри говори откровено за положението на отбора: „Свърши ли надпреварата за титлата? Може би да, може би не. Няма да се предаваме, ще продължим да се борим", заяви халфът пред TNT Sports.

„Знаем, че ще бъде трудно, защото имаме опита и знаем от какво имаш нужда, за да спечелиш накрая. Смятам, че разликата е прекалено голяма, но ще се борим до края."

„Днес показахме точно какъв е сезонът ни – възходи и падения. Последният пас или последният пас прави разликата. Футболът е игра на голове. Ние не успяхме да намерим правилните играчи, за да вкараме. Това е най-важното нещо във футбола. Имахме положения, контролирахме мача, но голът е това, което прави разликата“, каза още Родри.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове