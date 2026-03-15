Родри: Май борбата за титлата приключи

Отборът на Манчестър Сити претърпя тежък удар в битката за титлата във Висшата лига в събота, след като стигна само до равенство 1:1 срещу Уест Хем Юнайтед. Въпреки доминиращото владение на топката, „гражданите" не успяха да вземат трите точки, необходими за да следват темпото на Арсенал, който седи уверено на върха на класирането.

Равенството в Източен Лондон и драматичният успех на Арсенал срещу Евертън преди това, фиксира разликата между двата тима на върха на 9 точки. „Топчиите“ обаче са и с мач повече.

След срещата в Лондон Родри говори откровено за положението на отбора: „Свърши ли надпреварата за титлата? Може би да, може би не. Няма да се предаваме, ще продължим да се борим", заяви халфът пред TNT Sports.

„Знаем, че ще бъде трудно, защото имаме опита и знаем от какво имаш нужда, за да спечелиш накрая. Смятам, че разликата е прекалено голяма, но ще се борим до края."

„Днес показахме точно какъв е сезонът ни – възходи и падения. Последният пас или последният пас прави разликата. Футболът е игра на голове. Ние не успяхме да намерим правилните играчи, за да вкараме. Това е най-важното нещо във футбола. Имахме положения, контролирахме мача, но голът е това, което прави разликата“, каза още Родри.