Реал Мадрид готви грандиозно трансферно „чистене“: няколко позиции под въпрос

16 Март, 2026 07:29 797 0

Босовете на „Бернабеу“ искат централен защитник, крило, нападател и двама нови халфове, а клубът може да смени и треньора за следващия сезон

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид е готов да стартира един от най-амбициозните трансферни прозорци в последните години. Според информация на известния испанския журналист Пакохо Делгадо, ръководството смята, че настоящият състав се нуждае от значителни подсилвания в няколко ключови позиции, за да може „Белия балет“ да се върне на върха в Европа.

Сред приоритетите са централен защитник, който да укрепи отбраната, крило и нападател за офанзивната линия, както и двама нови полузащитници, които да дадат свежест и креативност в средата на терена.

В същото време се обсъжда и възможна смяна на треньора Алваро Арбелоа. Клубните босове обмислят назначение на дългосрочен наставник, който да продължи проекта и да се справи с очакванията за завръщане към върха на Ла Лига и Шампионската лига.

„Това ще бъде един трансферен прозорец, който не сме виждали от години“, споделят запознати. „Целта е да се подсилят всички линии на отбора и да се осигури конкурентоспособност както в Испания, така и в Европа.“

Очаква се Реал да бъде активен на пазара още в началото на лятото, като интересът към някои от топ футболистите в Европа вече е налице. В същото време клубът внимателно ще прецени всяка инвестиция, за да не наруши финансовите правила и да запази стабилността на бюджета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

