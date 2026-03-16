Реал Мадрид готви грандиозно трансферно „чистене“: няколко позиции под въпрос

Реал Мадрид е готов да стартира един от най-амбициозните трансферни прозорци в последните години. Според информация на известния испанския журналист Пакохо Делгадо, ръководството смята, че настоящият състав се нуждае от значителни подсилвания в няколко ключови позиции, за да може „Белия балет“ да се върне на върха в Европа.

Сред приоритетите са централен защитник, който да укрепи отбраната, крило и нападател за офанзивната линия, както и двама нови полузащитници, които да дадат свежест и креативност в средата на терена.

В същото време се обсъжда и възможна смяна на треньора Алваро Арбелоа. Клубните босове обмислят назначение на дългосрочен наставник, който да продължи проекта и да се справи с очакванията за завръщане към върха на Ла Лига и Шампионската лига.

„Това ще бъде един трансферен прозорец, който не сме виждали от години“, споделят запознати. „Целта е да се подсилят всички линии на отбора и да се осигури конкурентоспособност както в Испания, така и в Европа.“

Очаква се Реал да бъде активен на пазара още в началото на лятото, като интересът към някои от топ футболистите в Европа вече е налице. В същото време клубът внимателно ще прецени всяка инвестиция, за да не наруши финансовите правила и да запази стабилността на бюджета.