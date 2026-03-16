Виктор Калев се завърна в родния Златоград

Истински фурор предизвика завръщането на Виктор Калев в родния му град. Обичаният актьор е на турне, което включи и Златоград. От кадрите се вижда, че публиката не само е препълнила местната зала, но е посрещнала Калев изключително радушно с цветя и прегръдки, пише bgdnes.bg.

"Скъпи съграждани,

Да играя „Грамофонът" у дома, в Златоград, беше не просто представление, а среща със сърцето. Благодаря ви за любовта, топлината и обичта, с които ме прегърнахте.

Понякога трябва да обиколиш света, за да си спомниш най-важното – че у дома е най-хубаво", сподели Виктор Калев и добави:

"Благодаря на майка ми, брат ми и семейството му, детските ми приятели, съученици, учители и всеки един от вас, който беше с мен в залата!"