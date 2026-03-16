Почина актьор от "Кавказка пленница" и "Кин-дза-дза"

Съветският актьор Николай Гаро, известен с ролите си във филмите „Кин-дза-дза“ и „Кавказка пленница", почина на 88-годишна възраст на 14 март, съобщи Kino-Teatr.Ru.

„Филмовият актьор и продуцент Николай Гаро е роден на 3 декември 1937 г. Починал е на 14 март 2026 г.“, се казва в съобщението.

Гаро е работил като продуцент по повече от 15 филма, включително „Моят собствен остров“, „И аз бях там“, „Мур е мур“ и други. Той беше почетен член на Гилдията на продуцентите на Русия.