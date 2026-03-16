Лацио възкръсна и отдалечи Милан от битката за Скудетото

Лацио победи Милан с 1:0 на стадион „Олимпико“ в двубой от Серия А. Единственото попадение реализира Густав Исаксен в 26-ата минута, а успехът остави „росонерите“ на осем точки зад лидера Интер в борбата за Скудетото. Римляните пък събраха 40 точки и се изкачиха до деветата позиция.

Срещата се игра пред пълни трибуни, след като феновете на Лацио решиха да се завърнат на стадиона именно за този двубой. До момента привържениците бойкотираха домакинските мачове на отбора в знак на протест срещу президента Клаудио Лотито, което оставяше „Олимпико“ почти празен. Подкрепата от трибуните обаче този път със сигурност даде допълнителна енергия и мотивация на футболистите на Маурицио Сари. Въпреки това ултрасите вече обявиха, че от следващия кръг ще продължат бойкота си до края на сезона.

Лацио започна по-активно срещата и създаде първите по-опасни положения. Натискът на домакините даде резултат в 26-ата минута, когато дълго подаване зад защитата намери Густав Исаксен. Датчанинът спечели дуела си с бранител на Милан, излезе сам срещу Майк Менян и хладнокръвно реализира за 1:0.

След почивката Милан опита да наложи натиск и да стигне до изравняване. Кристиан Пулишич бе най-активният в атака за тима на Масимилиано Алегри и отправи няколко опасни удара, но защитата на Лацио и вратарят на домакините се справиха стабилно.

В 75-ата минута „росонерите“ дори пратиха топката във вратата на съперника, но попадението беше отменено заради игра с ръка в хода на атаката. До края гостите хвърлиха всички сили напред, но „орлите“ удържаха натиска и запазиха минималния си аванс.

В последните секунди на добавеното време старши треньорът на Лацио Маурицио Сари бе изгонен заради бурна реплика срещу отсъждане на съдията.