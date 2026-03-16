Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лацио възкръсна и отдалечи Милан от битката за Скудетото

16 Март, 2026 06:45 626 0

  • лацио-
  • футбол-
  • милан< серия а

Исаксен донесе успеха на „Олимпико“, а пълните трибуни дадоха допълнителен импулс на „орлите“

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио победи Милан с 1:0 на стадион „Олимпико“ в двубой от Серия А. Единственото попадение реализира Густав Исаксен в 26-ата минута, а успехът остави „росонерите“ на осем точки зад лидера Интер в борбата за Скудетото. Римляните пък събраха 40 точки и се изкачиха до деветата позиция.

Срещата се игра пред пълни трибуни, след като феновете на Лацио решиха да се завърнат на стадиона именно за този двубой. До момента привържениците бойкотираха домакинските мачове на отбора в знак на протест срещу президента Клаудио Лотито, което оставяше „Олимпико“ почти празен. Подкрепата от трибуните обаче този път със сигурност даде допълнителна енергия и мотивация на футболистите на Маурицио Сари. Въпреки това ултрасите вече обявиха, че от следващия кръг ще продължат бойкота си до края на сезона.

Лацио започна по-активно срещата и създаде първите по-опасни положения. Натискът на домакините даде резултат в 26-ата минута, когато дълго подаване зад защитата намери Густав Исаксен. Датчанинът спечели дуела си с бранител на Милан, излезе сам срещу Майк Менян и хладнокръвно реализира за 1:0.

След почивката Милан опита да наложи натиск и да стигне до изравняване. Кристиан Пулишич бе най-активният в атака за тима на Масимилиано Алегри и отправи няколко опасни удара, но защитата на Лацио и вратарят на домакините се справиха стабилно.

В 75-ата минута „росонерите“ дори пратиха топката във вратата на съперника, но попадението беше отменено заради игра с ръка в хода на атаката. До края гостите хвърлиха всички сили напред, но „орлите“ удържаха натиска и запазиха минималния си аванс.

В последните секунди на добавеното време старши треньорът на Лацио Маурицио Сари бе изгонен заради бурна реплика срещу отсъждане на съдията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове