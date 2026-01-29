Лион триумфира над ПАОК и оглави групата в Лига Европа – Десподов се появи в края

Лион надделя над ПАОК с резултат 4:2 в последния осми кръг от първата фаза на Лига Европа. С този успех френският тим си осигури първото място и директно класиране за 1/8-финалите на престижния турнир.

Срещата започна с минута мълчание в памет на седемте привърженици на ПАОК, които трагично загубиха живота си при катастрофа в Румъния по-рано през седмицата. Тази тъжна новина остави отпечатък върху атмосферата, а играчите на гръцкия отбор демонстрираха уважение, като не отпразнуваха първия си гол.

ПАОК откри резултата чрез Йоргос Якумакис, който реализира след прецизно центриране на капитана Андрия Живкович. Въпреки това, радостта бе приглушена от скръбта за загиналите фенове.

Лион бързо възстанови равенството – младият талант Реми Амбер, едва на 17 години, се разписа след отлично подаване от Афонсо Даниел.

Малко преди почивката гостите останаха с човек по-малко, след като Янис Константелиас получи втори жълт картон за грубо нарушение.

В началото на второто полувреме домакините се възползваха от численото си предимство – Халис Мерах изведе Лион напред, а асистенцията отново бе дело на Даниел.

ПАОК обаче не се предаде и в 67-ата минута Суаило Меите изравни с глава след ново добро центриране на Живкович.

Драмата се разрази в заключителните минути. В 83-ата Лион получи дузпа, но Адам Карабец пропусна, след като топката срещна напречната греда.

Само пет минути по-късно чешкият полузащитник се реваншира, отбелязвайки за 3:2.

В добавеното време Карабец асистира на Алехандро Гомес, който оформи крайното 4:2.

Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 84-ата минута, но не успя да промени развоя на срещата за ПАОК.

С този впечатляващ успех Лион завърши основната фаза с 21 точки и уверено гледа към следващия етап на надпреварата.

Въпреки поражението, гръцкият тим завърши на 17-о място и ще продължи участието си в 1/16-финалите на Лига Европа.