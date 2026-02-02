Хулио Веласкес притеснен от терена на националния стадион

В навечерието на битката за първия трофей през сезона старши треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите с увереност и премерен тон. Испанският специалист очерта ясно настроението в „синия“ лагер преди сблъсъка с Лудогорец за BET.bg Суперкупа на България, който ще се играе във вторник (3-и февруари) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Веласкес говори за физическата и психическата готовност на отбора, предизвикателствата около мача, условията и съперника, като подчерта, че Левски излиза с една цел – да се пребори за трофея.

Ето какво каза треньорът, цитиран от gong.bg:

„В добра кондиция сме, дойдохме така след подготвителния лагер. Момчета са с добра енергия и желание. Считам, че отборът е подготвен за утрешната среща. Напълно наясно сме, че се изправяме срещу добър отбор, но както знаете и ние сме добър отбор. Уверени сме в нашите възможности, ще направим всичко възможно да спечелим трофея“, започна Веласкес и след това отбеляза какво най-много го притеснява преди утрешния мач:

„Метеорологичните условия не са добри и е ясно за всички. Но не трябва да се ядосваме и да търсим извинение. Относно условията и това, което най-много ме притеснява, е състоянието на терена. Оттук насетне студът няма да е извинение. Не търсим оправдания, а точно обратното. Независимо от обстоятелствата, ще опитаме да се адаптираме, да играем добре и да спечелим мача“.

„Всеки мач е само по себе си е различна история. В момента няма да губим енергия какво би се случило след мача. Фокусът е само върху утрешната среща. При цялото ми уважение към противника, ясно е, че ще срещнем добър отбор, но без съмнение имаме аргументите да спечелим утрешния мач“.

След това испанецът коментира информациите за предстоящия трансфер на Марин Петков в Саудитска Арабия, както още и дали новото попълнение Хуан Переа ще бъде картотекиран навреме за сблъсъка от BET.bg Суперкупа на България:

„Към дадения момент на въпроса, официално Марин Петков е футболист на Левски“.

„Да, наясно с тези, които ще започнат. Все още остава една тренировка следобед, след която ще стане ясно и какво конкретно сме предвидили за утре“.

„(Карл) Фабиен със сигурност отпада за двубоя утре. Все още очакваме информация дали (Хуан) Переа ще бъде картотекиран за мача утре. Надявам се преди тренировката да имам тази информация“.

„Никога не е ясно. Лудогорец влиза в срещата след много сериозни мачове, добил е ритъм срещу много сериозни противници. Но няма да губя време дали това е преимущество или не. Трябва да се съсредоточим върху нашите качества и как ще играем“.

Наставникът говори и за възможността да се стигне до изпълнение на дузпи:

„Подготвени сме да изиграем утрешния мач и каквото ще се случи трябва да го приемем, спрямо това какво предложи срещата. Дано да можем да го спечелим в редовното време. Без да прескачаме етапи и стъпки, нека първо да видим какво ще се случи в редовното време,. Ако трябва да се изпълняват дузпи, трябва да го направи по най-добрия начин. Това, което може да повлияе е динамиката, ритъмът на игра и т.н. Доста от случаите, когато се стигне до дузпи, има страшно много обстоятелства, които са извън твоя контрол. Доста емоции са свързани с отбора, със съотборниците, с човека, който изпълнява дузпа, моментното състояние на вратаря, който ще спасява. Нашият фокус е върху начина, по който ще играем. Но сме готови за всичко, което може да се случи“.

„Винаги приемам нещата по най-нормалния начин, натурално. Не знам как ще ви прозвучи, но подхождам към всеки мач по един и същи начин – с уважение. Опитвайки се винаги да остана в баланс относно психическото състояние, което ти дава възможност да взимаш правилните решения“.

Веласкес отказа да коментира декларацията от неделя на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков, като подчерта, че неговата работа е свързана единствено и само върху отбора:

„Това, което е казал президентът, трябва да го питате самия него. Фокусът е върху моя отбор и да извадя най-доброто от състезателите. Аз мога да отговарям за моите думи и действия. Тук съм от 13 месеца. Вече ме познавате – футбол, футбол и футбол. За съдии аз не говоря“.

„Това е все едно да обсъждаме Вас сега и, когато сте бил на пет годинки. Съвсем различни неща, различни обстоятелства. Същите отбори ще се изправят един срещу друг, но в различен турнир. Абсолютно различно време от сезона, различно емоционално състояние. След онзи мач изминаха и доста срещи, които доведоха до това отборът да се подобрява или да има спад. Залогът е титла, е не три точки. Съвсем друга е спецификата“, завърши Веласкес.