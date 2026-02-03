Новини
Левски изравнява ЦСКА при триумф в Суперкупа на България

3 Февруари, 2026 15:15 436 1

Можем да погледнем двубоят за трофей и по друг начин - като битка между София и провинцията

Левски изравнява ЦСКА при триумф в Суперкупа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази вечер от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" шампионът Лудогорец и лидерът в efbet Лига излизат в спор за Суперкупа на България.

Можем да погледнем двубоят за трофей и по друг начин - като битка между София и провинцията. В момента провинцията води двойно на столицата по Суперкупи - 14 на 7. Осем от тях са спечелени от Лудогорец, Локомотив Пловдив има 2, а по една добавят Литекс, Ботев Пловдив, Берое и Черно море.

От своя страна столицата има 7 Суперкупи - 4 са завоювани от ЦСКА, а 3 - от Левски. Това означава, че ако "сините" победят разградчани тази вечер, ще изравнят историческия си съперник по Суперкупи.

Срещата за Суперкупа на България ще бъде предавана пряко по DIEMA SPORT.

КОЙ ОТБОР КОЛКО СУПЕРКУПИ НА БЪЛГАРИЯ ИМА

8 - Лудогорец

4 - ЦСКА

3 - Левски

2 - Локомотив Пловдив

1 - Ботев Пловдив, Берое, Черно море, Литекс


  • 1 Левски 1914

    1 2 Отговор
    Историческия съперник го няма вече 9 ,5 години , а Литекс имат само една!

    15:20 03.02.2026

