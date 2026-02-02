Тежък удар за Жирона: Марк-Андре тер Стеген отново аут заради травма

Германският страж Марк-Андре тер Стеген преживя истински кошмар, след като получи нова контузия само след два изиграни мача с екипа на Жирона. 33-годишният вратар, който наскоро бе преотстъпен от Барселона до края на сезона, се оказа извън строя след срещите срещу Хетафе (1:1) и Овиедо (0:1).

По информация на Diario Sport, цитирайки Cadena SER, Тер Стеген е получил мускулна травма, която ще наложи допълнителни медицински прегледи, за да се уточни точният характер и тежест на увреждането. Първоначалните прогнози не са обнадеждаващи – очаква се германският национал да отсъства от терена близо два месеца.

Тази неприятна новина поставя Жирона в деликатна ситуация. Испанският клуб обмисля възможността да прекрати наема на опитния вратар и да го върне преждевременно в Барселона, ако възстановяването му се проточи.

За Тер Стеген това е пореден удар в трудния му сезон, а за Жирона – сериозно предизвикателство в борбата за челните позиции в Ла Лига.