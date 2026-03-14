Ламин Ямал продължава да чупи рекорди - прицели се към едно 30-годишно постижение

14 Март, 2026 20:31 708 0

Целта на Ямал е да стане играчът с най-много голове в Ла Лига под 19 години

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Младият вундеркинд на Барселона Ламин Ямал продължава да чупи рекорди със забележителна скорост и вече е насочил поглед към едно 30-годишно постижение, притежавано от легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес. Целта на Ямал е да стане играчът с най-много голове в Ла Лига под 19 години.

Едва миналия уикенд Ямал се превърна в най-младия футболист в историята, достигнал 30 мача в Шампионската лига. Преди това той отбеляза и своя 50-и гол в кариерата си на значително по-ранна възраст от звезди като Лионел Меси и Кристиано Роналдо, затвърждавайки статута си на дете чудо на "Ла Масия".

Като най-младият играч в историята на европейския футбол със сто участия, той е на път да покори още множество рекорди за "най-млад в историята".

Настоящият рекорд за най-много голове в Ла Лига, отбелязани от играч под 19 години, се държи от Раул Гонсалес, който се е разписал 29 пъти в испанския елит преди своя 19-и рожден ден.

Раул, който също be вундеркинд по своето време, дебютира за Реал Мадрид на 17-годишна възраст, а през сезон 1995/96 година отбелязва 19 гола, постижение, което остава ненадминато в продължение на три десетилетия.

В момента Ламин Ямал е на пет гола от изравняване на този рекорд и на шест от подобряването му, като до края на кампанията на Барселона остават 11 мача. Неговата впечатляваща форма ot седем гола в последните седем мача в Ла Лига, включително първи хеттрик в кариерата му, правят рекорда да изглежда постижим.

"Той тренира много тези ситуации. Чудесно е да го имаме на това ниво. Той решава мачове с едно единствено действие", заяви треньорът на Барселона Ханзи Флик след отличното победно попадение на Ямал срещу Атлетик Билбао.

Пред Барселона предстоят три от следващите четири домакинства на "Камп Ноу", където ще посрещнат Севиля, Райо Валекано и градския съперник Еспаньол.


