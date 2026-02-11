Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов отстъпи на Динамо Москва

11 Февруари, 2026 18:26 342 0

Този резултат подчертава динамиката и високото ниво на руската волейболна Суперлига

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов отстъпи на Динамо Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболният сблъсък между Локомотив Новосибирск и Динамо Москва завърши с драматична победа за гостите от руската столица. В среща от 24-ия кръг на руската Суперлига, тимът на Симеон Николов не успя да се наложи пред собствена публика, отстъпвайки с 1:3 гейма (23:25, 25:18, 22:25, 18:25).

Първата част на мача бе изключително напрегната и равностойна, като двата отбора се бориха точка за точка. В решителните моменти Динамо Москва показа по-голяма хладнокръвност, реализирайки два геймбола при 24:22. Въпреки че Локомотив успя да спаси първата възможност за загуба, вторият шанс бе фатален и гостите поведоха в резултата.

Под ръководството на треньора Пламен Константинов, домакините демонстрираха силна игра във втората част, като създадоха комфортен аванс от 19:15 и успяха да изравнят резултата с убедително 25:18.

Третият гейм бе изпълнен с напрежение и равенство, като резултатът се колебаеше при 10:10, 16:16 и 19:19. В крайна сметка, Динамо Москва успя да направи решителна разлика и да затвори частта с 25:22.

В последната четвърта част московчани демонстрираха доминация, особено след равенството 11:11, когато реализираха шест поредни точки, които обезкуражиха Локомотив и доведоха до крайното 25:18.

С този успех Динамо Москва изпревари Локомотив в класирането, заемайки трето място. Отборът от Новосибирск остава на четвърта позиция с актив от 19 победи, 5 загуби и 56 точки след 24 изиграни мача.


