Барса беше много близо, но Атлетико Мадрид стигна с опълчение до финал

Атлетико Мадрид е първият финалист в тазгодишното издание на Купата на краля. "Дюшекчиите" загубиха реванша от полуфиналите срещу Барселона с 0:3, но ще спорят за трофея благодарение на успеха с 4:0 в първия мач на "Метрополитано".

Барса имаше огромно надмощие през целия двубой и остана само на един гол от това да изравни общия резултат. Марк Бернал откри за "блаугранас" в 29-ата минута, а в самия края на първото полувреме Рафиня удвои от дузпа. Отново Бернал беше точен в 72-рата минута и домакините имаха достатъчно време да заличат пасива си, но с цената на много усилия Атлетико удържа финалния щурм на съперника си.

По пътя към полуфиналите Барселона елиминира последователно Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1). Атлетико пък се справи с Балеарес (3:2), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Бетис (5:0). Мадридчани ще се изправят в спора за отличието срещу един измежду Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.

Двата отбора се срещнаха на същия етап в надпреварата и през миналия сезон. Тогава двубоят в Барселона завърши 4:4, а в ответната среща "блаугранас" се наложиха с 1:0 и впоследствие вдигнаха трофея.

Барса излезе без контузения Роберт Левандовски, а неговото място на върха на атаката зае Феран Торес. Ламин Ямал и Рафиня действаха по двата фланга, а в средата на терена започнаха Фермин Лопес, Педри и младият Марк Бернал. На вратата беше Жоан Гарсия, а вместо наказания Ерик Гарсия като партньор на Пау Кубарси в центъра на отбраната стартира Жерард Мартин. Жул Кунде и Жоао Кансело бяха двамата крайния защитници.

Сред резервите на домакините останаха Алехандро Балде, Роналд Араухо, Дани Олмо, Маркъс Рашфорд и Марк Касадо.

Диего Симеоне подреди своя състав в система 4-4-2, като в предни позиции гласува доверие на Хулиан Алварес и Антоан Гризман. В халфовата линия на "дюшекчиите" се разчиташе на Джулиано Симеоне, Коке, Джони Кардосо и Адемола Луукман, а защитниците пред вратаря Хуан Мусо бяха Маркос Йоренте, Марк Пубий, Давид Ханцко и Матео Руджери.

На пейката за Атлетико личаха имената на Ян Облак, Александър Сьорлот, Алекс Баена, Науел Молина, Робин Льо Норман, Хосе Хименес и Николас Гонсалес.

Съвсем според очакванията, срещата започна с мощен домакински натиск. Фермин Лопес отправи първия изстрел към вратата на Мусо, но аржентинецът изби в корнер. Атлетико се стремеше с всички сили да отбива атаките на домакините, като дори Гризман и Алварес бяха дълбоко в собствената си половина.

Барса стигна до няколко корнера в първия четвърт час, но само един от тях създаде напрежение пред Мусо. Заученето изпълнение на домакините изненада защитата на Атлетико, но Феран Торес прати топката в аут. Малко преди това пък Рафиня шутира неточно от границата на наказателното поле.

Ханзи Флик трябваше да прави принудителна смяна още в 12-тата минута, след като Жул Кунде получи травма. Вместо френския национал в игра се появи Алехандро Балде.

В средата на първото полувреме Ламин Ямал проби опасно, а Ханцко не се намеси добре и даде възможност на Феран Торес да нанесе удар, но той беше неточен. В 24-тата минута самият Ямал затрудни Мусо, но и този път резервният страж на Атлетико не допусна да бъде изненадан.

Гостите нямаха удар изстрел до 27-ата минута, когато Гризман се оказа непокрит след пас на Руджери. Французинът си нагласи топката и шутира, но право в ръцете на Жоан Гарсия. Барселона веднага отговори с опасен удар на Феран Торес, но Мусо спаси. Последва великолепен рейд на Ламин Ямал, който намери на перфектна позиция Марк Бернал и той даде аванс на "блаугранас" - 1:0.

В 32-рата минута Рафиня беше на път да изскочи сам срещу Мусо, но чудесен шпагат на Марк Пубий предотврати опасността за Атлетико. Малко по-късно "дюшекчиите" имаха шанс да атакуват при числено предимство, но не го направиха по най-добрия начин и ударът на Адемола Луукман беше блокиран.

В 42-рата минута Гризман уцели гредата след подаване на Хулиан Алварес, но страничният съдия вдигна флага за засада. Атлетико сякаш притъпи натиска на Барселона и дори беше близо до изравнително попадение, но Луукман прати топката в аут след много добро центриране на Джулиано Симеоне.

В добавеното време на първата част Барса стигна до така необходимия втори гол. Педри влезе в наказателното поле след двойно подаване, а Марк Пубий протегна крак и го фаулира. Въпреки протестите на гостите, реферът Рикардо де Бургос Бенгоечеа посочи бялата точка, а Рафиня хладнокръвно реализира дузпата.

Атлетико се опита да стартира втората част по-офанзивно и Хулиан Алварес тества вниманието на Жоан Гарсия, който с лекота улови топката. В 50-ата минута Рафиня центрира коварно от статично положение, но Мусо реагира добре. Две минути по-късно Гризман и Луукман комбинираха на скорост, но нигериецът беше затворен и не се стигна до нищо опасно за Барселона.

В 55-ата минута Ямал с лекота премина покрай Руджери и намери Кансело, но ударът на португалеца беше спасен от Хуан Мусо. Последа нова опасна атака на домакините и канонада от изстрели към вратата на Атлетико, но тя беше спряна от флага за засада.

Диего Симеоне пръв прибегна до смените, като извади от игра Коке и Адемола Луукман, а вместо тях се появиха Науел Молина и Александър Сьорлот. По този начин Атлетико заигра с петима защитници. Барса атакуваше яростно, а Ламин Ямал беше неудържим по десния фланг. След 60-ата минута имаше кратък период, в който мадридчани се задържаха около наказателното поле на домакините, но всичко приключи с неточен изстрел на Молина.

В средата на втората част Ханзи Флик пусна Маркъс Рашфорд и Дани Олмо на местата на Фермин Лопес и Феран Торес. Не след дълго пък Алекс Баена смени Хулиан Алварес в състава на Атлетико. Последва още една принудителна рокада за Барса, защото Алехандро Балде се контузи и мястото му зае Роналд Араухо.

В 72-рата минута резултатът стана 3:0. Жоао Кансело центрира от десния фланг, а Бернал отново се оказа на точното място и преодоля Хуан Мусо. Гостите бяха сигурни че има засада, но повторенията показаха друго и Барселона вече се нуждаеше само от един гол, за да заличи изоставането си.

Не закъсня и следващата лоша новина за Диего Симеоне. Неговият син Джулиано се контузи, а Чоло го замени с още един защитник в лицето на Хосе Хименес. Атлетико сестремеше да не изпада в паника и в същото време да печели време във всяка ситуация. Ямал падна в наказателното поле след минимално съприкосновение с Алекс Баена и поиска дузпа, но съдията му даде знак, че нарушение няма.

В оставащите минути до края си пролича огромната умора и в двата отбора. Барселона опитваше всичко, но няколко грешни решения на Ямал попречиха да се стигне до повече опасни ситуации пред вратата на Хуан Мусо. Атлетико чистеше топката колкото се може по-далеч, а когато имаше шансове да контраатакува, не ги използва.

Съдията даде допълнително време от 6 минути, в които Барса нямаше сили и Атлетико, макар и много трудно, постигна целта си да стигне до финала. Домакините завършиха с 21 изстрела и 15 корнера срещу нито един в полза на "дюшекчиите", но това се оказа недостатъчно.