Дунавската ни столица отново ще бъде дом на голямата музика

От 13 до 29 март за 65-ти път в Русе ще се проведе един от важните музикални форуми у нас Международният фестивал Мартенски музикални дни. 17 концерта, оперна премиера, 3 художествени изложби, именити гости и богата програма от творби на класически и съвременни автори.

Откриването е на 13 март от Русенския фестивален оркестър с диригент Емил Табаков, а солисти са пианистът Люка Дебарг и сопранът Красимира Стоянова. Ще бъдат изпълнени концертът от Сергей Рахманинов и финалната сцена на операта „Капричо“ от Рихард Щраус.

Люка Дебарг ще има рецитал и на 14 март с творби от Ференц Лист, Морис Равел и Александър Скрябин. Същия ден е планирано и матинето на струнен квартет „Фрош“ с гостуващият китарист Мигел Трапага. В програмата са композиции на Луиджи Бокерини, Исак Албенис, Хоакин Турина и Астор Пиацола.

Струнен квартет „Фрош“: Негина Стоянова – цигулка, Петя Димитров – цигулка, Мария Вълчанова – виола, Теодора Атанасова – виолончело.

И на 15 март концертите са два. Сутрешният е на хор „Васил Арнаудов“ с диригент Свилен Димитров и е наречен „Забравените“. Вечерта Кристиан Мандеал ще застане на пулта, за да дирижира Румънския национален оркестър, а солисти са цигуларят Светлин Русев и виолончелистът Юлиан Щекел. А. Петраке, Йоханес Брамс и Антонин Дворжак са композиторите във фокус.

Вокалният ансамбъл “Vocеs8 Scholars” ще изпълнят музика от Старите майстори до Дюк Елингтън на 16 март.

На следващият ден 17 март ще бъде концертът на лауреатите на последния конкурс „Франц Шуберт“.

На 18 март още един прочут състав пристига за концерт – струнен квартет „Казалс“ с програма: Йозеф Хайдн, Елисенда Фабрегас, Франц Шуберт.

Струнен квартет „Казалс“: Вера Мартинес Мехнер – цигулка, Абел Томас – цигулка, Джонатан Браун – виола, Арнау Томас – виолончело.

На 19 март симфоничният оркестър на Държавна опера Варна ще ръководи Павел Балев. Солисти са цигуларят Мариан Краев и цигуларят Красимир Щерев. Клод Дебюси, Бохуслав Мартину и Любомир Пипков са композиторите.

Следващото изкушение е концертът на струнен квартет „Йерусалим“ на 20 март, които ще изпълнят творби от Йозеф Хайдн, Леош Яначек и Лудвиг ван Бетовен.

Струнен квартет „Йерусалим“: Александър Павловски – цигулка, Сергей Бреслер – цигулка, Ори Кам – виола, Кирил Злотников – виолончело.

Ден след концерта си в София Софийската филхармония и нейният ръководител Найден Тодоров на 20 март ще бъдат в Русе за концерт със солист перкусионистката Виви Василева с програма от произведения на Дани Елфман и Николай Римски-Корсаков.

На 22 март отговор на въпроса „Music for a whil … Колко джаз има в барока?“ ще дадат сопранът Румяна Костова, „Константин Костов трио“ и квинтет „Пилекадоне“.

Квинтет „Пилекадоне“: Мила Павлова – флейта, Валентин Методиев – обой, Венелин Пиперов – кларинет, Евгений Тонев – фагот и Ясен Теодосиев – валдхорна;

Константин Костов Трио: Константин Костов – пиано, Димитър Карамфилов –контрабас, Христо Йоцов – перкусия;

Традиционно във фестивалната програма се включва и Русенската опера с нова премиерна продукция. Тази година на 23 март ще бъде представена операта „Евгений Онегин“ от Пьотр Илич Чайковски. Диригент е Григор Паликаров, режисьор Пламен Бейков, сценография и костюми Радослав Радославов, Яна Дворецка, Еслица Попова, Виолета Радкова.

И тази година пристига обичаният от публиката саксофонен квартет „Сигнум“ отново е в Русе на 24 март. Този път с тях е и пианистът Гиорги Гигашвили. Вечерта ще прозвучат творби от Николай Римски-Корсаков, Ейми Бийч, Дмитрий Шостакович, Ленард Бърнстейн и Изидор Лайтингер.

Саксофонен квартет „Сигнум“: Блаж Камперле, Айрапет Аракелян, Алан Лужар и Гуерино Белароза.

25 март е денят на „Зодиак“, мащабният проект представящ музикални знаците от зодиака – среща на кларинетиста Борислав Йоцов, пианистката Надежда Йоцова, контрабасистът Димитър Карамфилов, перкусиониста Христо Йоцов и струнен квартет „София“.

Струнен квартет „София: Василена Милева – цигулка, Йордан Димитров – цигулка, Валентин Геров – виола, Любимир Ников – виолончело.

Камерният ансамбъл „Софийски солисти“ ще бъде на фестивала на 26 март. Диригент и солист е валдхорнистът Радек Баборак и младият му колега Виктор Теодосиев. Програмата е съставена от творби на Волфганг Амадеус моцарт, Антонио Вивалди, Фелиск менделсон и Георг Филип Телеман.

В своето световно турне забележителният Ара Маликян&Бенд са включили и нашият фестивал. Концертът е на 27 март.

Участници: Георвис Пико Милан – ударни, Иван Гонзалес Люис – пиано, Иван Руиз Мачадо – бас китара, Даям Абад Гарсия – китара.

За 28 март предстои перкусинно пиршество, което ще осигурят Алексей Герасимец и Емил Куюмчуян.

На 29 март фестивалът ще закрие Русенската филхармония и нейния диригент Димитър Косев. Цигуларката Лия Петрова е солистка, а програмата е изцяло посветена на Дмитрий Шостакович.