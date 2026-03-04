Оперираха защитник на Милан

Оперираният защитник на Милан Матео Габия потвърди, че хирургическата интервенция е минала добре и изтъкна, че ще бъде най-големият фен, който ще подкрепя съотборниците си по време на принудителната си почивка извън терена.

Бранителят получи травма по време на загрявката преди загубата от Парма на „Сан Сиро“, като първоначално състоянието му не изглеждаше особено сериозно. Въпреки това, след консултация със специалисти в Лондон, беше взето решение той да се подложи на операция заради спортна херния. Интервенцията беше извършена вчера и се очаква Габия да бъде извън игра за около месец.

„Операцията мина много добре!“, написа Габия в своя профил в Инстаграм.

„Исках да благодаря на всички близки, които ми оказаха подкрепа през този период, на първо място на съпругата ми, която винаги е до мен. БЛАГОДАРЯ и на вас за цялата подкрепа", продължи защитникът.

„Разочарован съм, че няма да бъда на терена, за да помогна на отбора в този важен момент, но ще бъда техният най-голям фен. Специални благодарности на клуба и на целия медицински щаб за невероятната работа и професионализъм, с които разрешиха този проблем по най-добрия възможен начин. Особено искам да благодаря на доктор Мацони. Благодаря ти, защото през последните два дни ти беше като втори баща за мен и няма да го забравя. Държа много на теб", отбеляза Габия.

„Сега мислите ми са насочени към възстановяването. Ще се видим скоро! Милан завинаги!“, написа още бранителят.