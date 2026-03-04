Секссимволът от „Дързост и красота“ навърши 74 г.: Любопитни факти за Рон Мос

Днес рожден ден празнува американският актьор и музикант Рон Мос – една от най-разпознаваемите телевизионни звезди в света. Любимецът на милиони зрители, познат като Рич Форестър от култовия сериал „Дързост и красота“, е роден на 4 март 1952 г. в Лос Анджелис.

В продължение на десетилетия той остава едно от най-емблематичните лица на телевизионните сапунени сериали, а кариерата му съчетава актьорство, музика и продуцентска дейност.

Кариерата, която го превърна в световна звезда

Рон Мос става световно известен с ролята на Рич Форестър в сериала „Дързост и красота“, която играе 25 години – от 1987 до 2012 г.

Сериалът се излъчва в над 130 държави, а героят му се превръща в един от най-обичаните телевизионни персонажи на всички времена.

След напускането на сериала Мос продължава кариерата си с участия в други телевизионни продукции, включително дигиталната драма „The Bay“, където играе Джон Блекуел и участва и като продуцент.

Любопитни факти за Рон Мос

Преди да стане актьор, е рок музикант. Той е басист в групата Player, чийто хит “Baby Come Back” достига №1 в американските класации през 70-те години.

Като музикант е свирил или гастролирал с известни изпълнители като Eric Clapton, Heart и Kenny Loggins.

През 2010 г. участва в италианската версия на „Dancing with the Stars“, където завършва на второ място.

Има множество хобита – рисуване, фотография, тенис, колоездене и бойни изкуства.

Женен е за актрисата и модел Девин ДеВаскес, с която често работят по общи проекти.

Какво прави днес

И след десетилетия в шоубизнеса Рон Мос остава активен. Той се занимава с музика, концерти и кино, като работи и по собствени филмови проекти.

През последните години се фокусира върху режисура и продуциране на филми, включително уестърн проект, вдъхновил и новата му визия със сива коса.

Актьорът дели времето си между САЩ и Италия, където развива музикалната си кариера и снима филми.

Обявено е и участие в нов проект от телевизионния франчайз „Flodder“, което показва, че Мос продължава да се снима активно.

Рон Мос има силна връзка и с европейските си фенове – включително и в България, където сериалът „Дързост и красота“ е изключително популярен от 90-те години.

Днес, на 74 години, актьорът продължава да пътува, да свири на сцена и да снима нови проекти – доказвайки, че харизмата на Ридж Форестър остава жива и извън телевизионния екран.