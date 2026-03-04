Новини
Любопитно »
Секссимволът от „Дързост и красота“ навърши 74 г.: Любопитни факти за Рон Мос

Секссимволът от „Дързост и красота“ навърши 74 г.: Любопитни факти за Рон Мос

4 Март, 2026 08:48 1 182 6

  • рон мос-
  • ридж форестър-
  • рожден ден-
  • дързост и красота

В продължение на десетилетия той остава едно от най-емблематичните лица на телевизионните сапунени сериали

Секссимволът от „Дързост и красота“ навърши 74 г.: Любопитни факти за Рон Мос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува американският актьор и музикант Рон Мос – една от най-разпознаваемите телевизионни звезди в света. Любимецът на милиони зрители, познат като Рич Форестър от култовия сериал „Дързост и красота“, е роден на 4 март 1952 г. в Лос Анджелис.

В продължение на десетилетия той остава едно от най-емблематичните лица на телевизионните сапунени сериали, а кариерата му съчетава актьорство, музика и продуцентска дейност.

Кариерата, която го превърна в световна звезда

Рон Мос става световно известен с ролята на Рич Форестър в сериала „Дързост и красота“, която играе 25 години – от 1987 до 2012 г.

Сериалът се излъчва в над 130 държави, а героят му се превръща в един от най-обичаните телевизионни персонажи на всички времена.

След напускането на сериала Мос продължава кариерата си с участия в други телевизионни продукции, включително дигиталната драма „The Bay“, където играе Джон Блекуел и участва и като продуцент.

Любопитни факти за Рон Мос

Преди да стане актьор, е рок музикант. Той е басист в групата Player, чийто хит “Baby Come Back” достига №1 в американските класации през 70-те години.

Като музикант е свирил или гастролирал с известни изпълнители като Eric Clapton, Heart и Kenny Loggins.

През 2010 г. участва в италианската версия на „Dancing with the Stars“, където завършва на второ място.

Има множество хобита – рисуване, фотография, тенис, колоездене и бойни изкуства.

Женен е за актрисата и модел Девин ДеВаскес, с която често работят по общи проекти.

Какво прави днес

И след десетилетия в шоубизнеса Рон Мос остава активен. Той се занимава с музика, концерти и кино, като работи и по собствени филмови проекти.

През последните години се фокусира върху режисура и продуциране на филми, включително уестърн проект, вдъхновил и новата му визия със сива коса.

Актьорът дели времето си между САЩ и Италия, където развива музикалната си кариера и снима филми.


Обявено е и участие в нов проект от телевизионния франчайз „Flodder“, което показва, че Мос продължава да се снима активно.

Рон Мос има силна връзка и с европейските си фенове – включително и в България, където сериалът „Дързост и красота“ е изключително популярен от 90-те години.

Днес, на 74 години, актьорът продължава да пътува, да свири на сцена и да снима нови проекти – доказвайки, че харизмата на Ридж Форестър остава жива и извън телевизионния екран.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    3 1 Отговор
    След като е Женен е за актрисата и моделка Девин ДеВаскес, той защо е с обици? Да не би да си разменят бижута?!

    08:59 04.03.2026

  • 2 Весел Хей

    5 0 Отговор
    Много пластмасов изглежда.

    09:00 04.03.2026

  • 3 Телезрителка

    6 1 Отговор
    Голям красавец беше на младини.
    Този брак с Девин ДеВаскес му е трети. Интересно е това, че и първата, и втората му жена го зарязват след 12 години брак. Да не би да му става нещо на 12-тата година след свабата, та затова жените бягат от него точно тогава?
    С третата си жена - Девин, обаче са заедно вече 22 години. Тя е бивша звезда на "Плейбой". Да не би пък да владее някакви специални мурафети и затова да успява да запази брака си?!

    09:10 04.03.2026

  • 4 пренос

    1 0 Отговор
    Дързост и грозотя

    09:16 04.03.2026

  • 5 Въй

    1 0 Отговор
    Казва ли ти някой,а пък смееш ли да питаш?

    09:18 04.03.2026

  • 6 Присмехулник

    0 0 Отговор
    А Кара лай на как е?

    09:19 04.03.2026