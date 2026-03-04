Новини
Ливърпул с антирекорд в Премиър лийг

4 Март, 2026 06:11 344 0

  • ливърпул-
  • футбол-
  • висша лига-
  • антирекорд-
  • премиър лийг

Това е петата загуба на Ливърпул през сезона

Ливърпул с антирекорд в Премиър лийг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул допусна поражение с 1:2 от Уулвърхамптън в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг, като загубата дойде след гол в четвъртата минута на добавеното време. Автор на победното попадение за „вълците“ стана Андре.

Това е петата загуба на Ливърпул през сезона, причинена от гол, допуснат след 90-ата минута. Нито един друг отбор в историята на Премиър лийг не е регистрирал подобно постижение в рамките на една кампания.

Предишните поражения на мърсисайдци след 90-ата минута през сезона дойдоха в мачовете срещу Манчестър Сити (1:2) в 25-ия кръг, Борнемут (2:3) в 23-тия кръг, Челси (1:2) в 7-ия кръг и Кристъл Палас (1:2) в 6-ия кръг.

След снощния двубой Ливърпул заема 5-о място в класирането с актив от 48 точки. Уулвърхамптън остава на последната, 20-а позиция с 16 точки.


