Флойд Мейуедър обяви завръщането си в професионалния бокс

Боксовата легенда Флойд Мейуедър обяви чрез комюнике, че иска да се завърне на професионалния ринг, съобщи АФП, предаде БТА.

"Все още имам възможност да постигна нови рекорди в бокса", заяви американецът, който е на 48 години и се пенсионира през 2017 в момент, в който остана непобеден в 50 мача.

Мейуедър, който във вторник ще навърши 49 години, обяви през септември миналата година, че през пролетта на 2026 ще участва в демонстративен мач срещу друга легенда - Тайк Тайсън. Датата и мястото на мача още не са уточнени от организаторите.

Майк Тайсън, който ще празнува 60 години през юни, се качи на ринга през ноември 2024 при загубата от ютюбъра Джейк Пол.

Мейуедър не е участвал в мач от победата си през август 2017 срещу ирландеца Конър Макгрегър, който е бивша звезда в ММА. След това той е имал демонстративни мачове в Маями, Мексико и Япония.

Американецът е известен с бързината си, техниката и уменията да избягва ударите на съперника. Неговото завръщане напомня на това на бившия му съперник от Филипините Мани Пакиао, който се завърна на ринга миналото лято на 46-годишна възраст. Мейуедър победи Пакиао е единствения им мач през май 2015 година.