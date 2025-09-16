Майк Тайсън ще премине обстойни медицински прегледи преди очаквания сблъсък с Флойд Мейуедър-младши

Боксът отново е напът да разтърси света с новината за възможен мегасблъсък между две от най-емблематичните имена в историята на спорта – Майк Тайсън и Флойд Мейуедър-младши. Организаторите на дългоочаквания двубой официално потвърдиха, че Железния Майк ще трябва да премине през цялостни медицински изследвания, за да получи зелена светлина за участие в ринга. Събитието, което вече разпалва въображението на феновете по цял свят, е насрочено за пролетта на 2026 година.

„Всички необходими медицински документи трябва да бъдат предоставени, за да може Тайсън да се качи на ринга срещу Мейуедър“, подчертаха организаторите, като не оставиха място за съмнения относно сериозността на подготовката.

Легендарният бивш световен шампион в тежка категория Майк Тайсън, който наскоро обяви предстоящия мач в социалните мрежи, е на 59 години, но продължава да вдъхновява с непоколебимия си дух. В богатата си кариера той е изиграл 58 професионални срещи, от които е излязъл победител в 50, като цели 44 от тях са завършили с нокаут. През 2011 година Тайсън бе удостоен с място в Международната зала на боксовата слава – признание за неговия принос към спорта.

От другата страна на ринга ще застане не по-малко впечатляващият Флойд Мейуедър-младши. 48-годишният американец, който се оттегли от професионалния бокс през 2017 година, може да се похвали с безупречен рекорд – 50 победи от 50 мача, като 27 от тях са постигнати с нокаут. Мейуедър е носител на световни титли в пет различни категории, което го нарежда сред най-успешните боксьори на всички времена.