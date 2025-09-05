Новини
Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър през 2026-а година

5 Септември, 2025 16:25 479 0

Събитието все още няма дата

Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър през 2026-а година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендите в професионалния бокс Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще направят демонстративен двубой през следващата година, съобщава промоутърът на събитиетро CSI Sports, цитиран от БТА. Събитието все още няма дата, но се очаква да бъде проведено през пролетта на 2026, добавя агенция ДПА.

Тайсън, който ще навърши 60 години през 2026, за последно боксира с ютубъра Джейк Пол в осемрундов мач през ноември 2024.

"Това е среща, която никой не е предполагал, че ще се случи. В това число и аз. Все още не мога да повярвам, че Флойд се е навил. Няма да бъде добре за здравето му, но щом го иска и е подписал договора, значи ще го получи", каза Тайсън.

Мейуедър спечели световни титли в пет категории и завърши професионалната си кариера без загуба в 50 мача. Той се оттегли през 2017 след двубой със звездата в смесените бойни изкуства Конър Макгрегър.

"В този спорт съм от 30 години и няма нито един боксьор, който може да ми опонира. Знаете, че ако съм тръгнал да правя нещо, ще го направя като хората. Аз съм най-добрият и с този мач ще дам на феновете ми това, което искат да видят", добави той.


