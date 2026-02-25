Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Виктория Томова празнува рожден ден днес

25 Февруари, 2026 16:19 446 0

Тенисистката е родена през 1995 г. в София

Виктория Томова празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме рождения ден на една от най-успешните български тенисистки – Виктория Томова.

Родена е на 25 февруари 1995 година в София.

През годините Виктория се утвърди като лидер на българския женски тенис, постигайки впечатляващи резултати на световната сцена. През юли 2024 г. Томова достига до №46 в световната ранглиста за жени.


WTA титли: 1 – Chicago Women′s Open 2023

Финали WTA 125: Valencia 2024 – вицешампионка

Големи шлемове: Втори кръг на Australian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън.


