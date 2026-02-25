Виктория Томова празнува рожден ден днес

Днес отбелязваме рождения ден на една от най-успешните български тенисистки – Виктория Томова.
Родена е на 25 февруари 1995 година в София.
През годините Виктория се утвърди като лидер на българския женски тенис, постигайки впечатляващи резултати на световната сцена. През юли 2024 г. Томова достига до №46 в световната ранглиста за жени.
WTA титли: 1 – Chicago Women′s Open 2023
Финали WTA 125: Valencia 2024 – вицешампионка
Големи шлемове: Втори кръг на Australian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА