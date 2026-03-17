България с първа загуба, но триумфира като лидер в групата на първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027

Националният женски отбор на България отстъпи в гостуването си на Черна гора с 66:70 в последния двубой от първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Въпреки поражението, българките завършиха на върха в група „Е“ и си осигуриха място във втората фаза на надпреварата.

Срещата започна с устрем от страна на домакините, които още в първата четвърт натрупаха двуцифрена преднина – 27:18. Черногорките продължиха да диктуват темпото и през втората част, като на почивката водеха с 43:32. В този момент Борислава Христова бе най-резултатна за България с 9 точки.

След паузата Черна гора увеличи аванса си до 14 точки, но „лъвиците“ показаха характер и постепенно стопиха разликата. В третата четвърт пасивът бе намален до 6 точки, а в заключителните минути на мача българките се доближиха само на две точки след кош на Катрин Стоичкова – 61:63. Въпреки драматичния финал, Черна гора удържа победата и нанесе първа загуба на нашите момичета в квалификациите.

Натурализираната американка Кайла Хилсман бе истински стълб под коша за България, като завърши с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 23 точки и 11 борби. Борислава Христова добави 15 точки, 5 борби и 3 асистенции, а Карина Константинова се отличи с 11 точки, 3 борби и 4 асистенции.

За Черна гора най-резултатна бе Мария Лекович с 19 точки и 6 борби.

Въпреки загубата, възпитаничките на Таня Гатева приключиха първия етап с баланс 5-1 и заслужено оглавиха групата. Черна гора също се класира за следващата фаза с 4 победи и 2 поражения.